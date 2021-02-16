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20:37 (мск), источник: ТАСС

Российские ватерполисты обыграли команду Германии на олимпийском квалификационном турнире

ТАСС, 16 февраля. Мужская сборная России по водному поло победила команду Германии в матче группы В квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио. Соревнования проходят в нидерландском Роттердаме.

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Встреча завершилась со счетом 17:5. В четвертом туре россияне встретятся с командой Хорватии 17 февраля.

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Сборная России лидирует в турнирной таблице, набрав пять очков в трех матчах. Следом идут имеющие матч в запасе команды Хорватии (4), Франции (2), Нидерландов (2), Румынии (1), замыкают таблицу немцы (0).

В квалификационном турнире выступают 12 команд, разбитые на две группы, команда Турции отказалась от участия из-за случаев заражения коронавирусом в команде. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Путевку в Токио получат три сборные. Изначально отборочный турнир должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за коронавируса.

Последний раз мужская сборная России выступала на Олимпийских играх в 2004 году в Афинах, где завоевала бронзовые медали. Также в активе россиян серебряные медали Игр 2000 года в Сиднее. Женская сборная России уже квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио.

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