В ватерпольной федерации переход Харькова назвали большой потерей для сборной России

В интервью газете Sportske Novosti Харьков заявил о планах сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Хорватии.

«Конечно, для нас его переход станет большой потерей, — сказал Шаронов. — Сейчас нужно побеседовать с игроком и решить этот вопрос цивилизованным путем. На сегодня он является одним из лидеров нашей команды, на недавно завершившемся отборочном турнире к Олимпийским играм он стал лучшим бомбардиром команды».

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«Надо понять, чего он хочет, объяснять, чего он может добиться в сборной России, обсудить задачи на чемпионат мира 2022 года», — добавил он.

Харькову 24 года, он выступает за хорватский клуб «Младость».