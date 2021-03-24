В ватерпольной федерации переход Харькова назвали большой потерей для сборной России

В интервью газете Sportske Novosti Харьков заявил о планах сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Хорватии.
«Конечно, для нас его переход станет большой потерей, — сказал Шаронов. — Сейчас нужно побеседовать с игроком и решить этот вопрос цивилизованным путем. На сегодня он является одним из лидеров нашей команды, на недавно завершившемся отборочном турнире к Олимпийским играм он стал лучшим бомбардиром команды».
«Надо понять, чего он хочет, объяснять, чего он может добиться в сборной России, обсудить задачи на чемпионат мира 2022 года», — добавил он.
Харькову 24 года, он выступает за хорватский клуб «Младость».
В сборной России ватерполист дебютировал в 2016 году. В феврале национальная команда не смогла отобраться на Олимпийские игры в Токио, проиграв в серии пенальти сборной Хорватии в матче за третье место квалификационного турнира.