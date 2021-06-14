Российские ватерполистки проиграли канадкам в матче Суперфинала Мировой лиги

Встреча завершилась со счетом 12:10 в пользу канадок.

В Суперфинале Мировой лиги принимают участие восемь сборных. Команды России и Канады выступают в квартете А вместе со сборными Венгрии и Японии. В матче первого тура между этими сборными венгерки одержали победу со счетом 26:10. В группе В выступают сборные Греции, Испании, Казахстана и США.

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В следующем матче сборная России сыграет с командой Венгрии, а канадки встретятся с японками. Обе игры пройдут 15 июня. По итогам предварительного этапа все команды выйдут в четвертьфинал. Плей-офф стартует 17 июня, финал и матч за третье место состоятся 19 июня.