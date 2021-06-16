Российские ватерполистки заняли второе место в группе в Суперфинале Мировой лиги

Встреча завершилась со счетом 21:12.

В Суперфинале Мировой лиги принимают участие восемь сборных. Сборная России по итогам предварительного этапа заняла второе место в квартете А. Первыми стали канадки, третьими венгерки, четвертыми — японки. В группе В выступают сборные Греции, Испании, Казахстана и США.

Сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем матча между командами Греции и Казахстана, который пройдет в среду и начнется в 20:15 мск. Четвертьфинальные матчи пройдут 17 июня, финал и матч за третье место состоятся 19 июня.