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21:15 (мск), источник: ТАСС

Российские ватерполистки заняли второе место в группе в Суперфинале Мировой лиги

ТАСС, 16 июня. Женская сборная России по водному поло обыграла команду Японии в матче третьего тура предварительного этапа Суперфинала Мировой лиги. Турнир проходит в Афинах.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 21:12.

В Суперфинале Мировой лиги принимают участие восемь сборных. Сборная России по итогам предварительного этапа заняла второе место в квартете А. Первыми стали канадки, третьими венгерки, четвертыми — японки. В группе В выступают сборные Греции, Испании, Казахстана и США.

Сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем матча между командами Греции и Казахстана, который пройдет в среду и начнется в 20:15 мск. Четвертьфинальные матчи пройдут 17 июня, финал и матч за третье место состоятся 19 июня.

Титул женской Мировой лиги разыгрывается с 2004 года, 13 раз победу одерживала команда США. Сборная России выиграла турнир в 2008 году, также россиянки два раза занимали второе место (2005, 2013), четыре раза — третье (2006, 2017, 2018, 2019).

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