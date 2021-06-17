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17 июня, источник: Чемпионат.com

Российские ватерполистки вышли в полуфинал Мировой лиги, где сыграют со сборной США

Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Мировой лиги, которая проходит в Афинах.

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Источник: РИА "Новости"

В четвертьфинальном раунде Суперфинала россиянки обыграли хозяек турнира — команду Греции. Основное время матча завершилось вничью со счётом 8:8, в серии пенальти сильнее оказалась команда России — 4:2.

За право выйти в финал Мировой лиги представительницы России сразятся со сборной США, которая в четвертьфинальном матче разгромила японок — 20:6. Американки являются 13-кратными чемпионками турнира. Встреча пройдёт завтра, 18 июня.

Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Афины, Греция
Четвертьфинал.

Россия — Греция (12:10).

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