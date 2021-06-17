Российские ватерполистки вышли в полуфинал Мировой лиги, где сыграют со сборной США

В четвертьфинальном раунде Суперфинала россиянки обыграли хозяек турнира — команду Греции. Основное время матча завершилось вничью со счётом 8:8, в серии пенальти сильнее оказалась команда России — 4:2.

За право выйти в финал Мировой лиги представительницы России сразятся со сборной США, которая в четвертьфинальном матче разгромила японок — 20:6. Американки являются 13-кратными чемпионками турнира. Встреча пройдёт завтра, 18 июня.