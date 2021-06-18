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20:16 (мск), источник: ТАСС

Российские ватерполистки проиграли команде США в полуфинале Мировой лиги

ТАСС, 18 июня. Женская сборная России по водному поло проиграла команде США в полуфинальном матче Суперфинала Мировой лиги. Турнир проходит в Афинах.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 17:8 в пользу команды США.

В другом полуфинале сборная Венгрии сыграет с командой Канады. Встреча состоится позднее в пятницу и начнется в 20:15 мск.

Финал и матч за третье место пройдут 19 июня.

Женская Мировая лига проводится с 2004 года, 13 раз победу в турнире одерживала команда США. Сборная России выиграла турнир в 2008 году, также россиянки два раза занимали второе место (2005, 2013) и четыре раза — третье (2006, 2017, 2018, 2019).

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