Российские ватерполистки проиграли команде США в полуфинале Мировой лиги

В другом полуфинале сборная Венгрии сыграет с командой Канады. Встреча состоится позднее в пятницу и начнется в 20:15 мск.

Женская Мировая лига проводится с 2004 года, 13 раз победу в турнире одерживала команда США. Сборная России выиграла турнир в 2008 году, также россиянки два раза занимали второе место (2005, 2013) и четыре раза — третье (2006, 2017, 2018, 2019).