Российские ватерполистки завоевали бронзу Мировой лиги, обыграв Канаду

В матче за третье место сборная России обыграла команду Канады со счётом 10:8 (4:4, 1:1, 4:0, 1:3). Три мяча забила Евгения Иванова, по два раза отличились Эльвина Каримова и Вероника Вахитова.

Ранее россиянки в подгруппе обыграли команды Японии (21:13) и Венгрии (14:13), а также уступили сборной Канады (10:12). В четвертьфинале соревнований отечественные ватерполистки обыграли хозяек Суперфинала, сборную Греции, со счётом 12:10, а в полуфинале проиграли США — 8:17.