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5 августа, источник: ТАСС

Российские ватерполистки уступили сборной США в полуфинале Олимпиады

Встреча завершилась со счетом 15:11 в пользу американок.

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Источник: Reuters

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло уступила команде США со счетом 11:15 и сыграет за бронзовые медали Олимпийских игр в Токио.

В матче за третье место, который состоится 7 августа, россиянки встретятся с командой, проигравшей в полуфинале между сборными Испании и Венгрии.

Ворота сборной России защищала 22-летняя Евгения Головина, которая является вторым голкипером команды. В запасе же осталась бронзовый призер Олимпиады и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Анна Карнаух. В матче Головина отразила 10 из 25 бросков.

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По итогам группового этапа сборная России заняла третье место в группе В. Россиянки обыграли китаянок (18:17) и японок (20:16), сыграли вничью с венгерками (10:10) и уступили американкам (5:18). В четвертьфинале команда России победила австралийских ватерполисток со счетом 9:8.

Женская сборная России является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (2000, 2016). Также россиянки пять раз завоевывали бронзовые награды чемпионатов мира (2003, 2007, 2009, 2011, 2017) и трижды выигрывали чемпионат Европы. Сборная США вышла в финал олимпийского турнира в четвертый раз подряд, став серебряным призером в 2008 году и дважды выиграв золотые награды (2012, 2016), кроме того американки стали вторыми на Играх-2000 и завоевали бронзу на Олимпиаде 2004. Сборная США выиграла три последних чемпионата мира, всего в активе американок шесть побед на мировых первенствах.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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