Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.08
Эльче
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
16.08
Вильярреал
Гранада
00
Футбол. Премьер-лига
16.08
Сочи
Химки
30
Футбол. Еврокубки
22:00
Зальцбург
Брённбю
Футбол. Еврокубки
22:00
Шериф
Динамо З
Футбол. Еврокубки
22:00
Монако
Шахтер Д
Все события
Фоторепортажи
11Глушаков отменил дебютную победу Семина в «Ростове»
30Ничья «Локо» и «Зенита»
7 августа, источник: Чемпионат.com

Женская сборная России по водному поло проиграла в матче за бронзу Олимпиады — 2020

Женская сборная России по водному поло не смогла завоевать бронзу летних Олимпийских игр в Токио (Япония).

Наверх
Источник: Reuters

В матче за третье место россиянки проиграли команде Венгрии со счётом 9:11 (2:2, 3:5, 3:0, 1:4).

Во время загрузки произошла ошибка.

В финале, который также состоится сегодня, 7 августа, встретятся сборные Испании и США. На Олимпиаде 2016 года российские ватерполистки завоевали бронзу.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Читайте также
 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Карпин: Прошу поддержать ребят. Если надо хейтить — давайте меня
Орлов: Дзюба никакой, Соболев деградирует. Логичное решение
Карпин прав по Дзюбе и Соболеву, но у России дыра в опорной зоне
2+1 c "Химками". Ивелин Попов блестяще вернулся после травмы
Стало известно, за какую сумму ЦСКА отпустит Влашича в «Милан»
Ляич отказался переходить в московский «Спартак» из-за девушки
В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь