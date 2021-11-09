«Брат, что случилось?» Капитан сборной СССР был убит клинком сатаниста

Весь в отца

Игорь рос обычным мальчиком в обычной московской школе. Он был поздним и долгожданным ребенком, родителям на момент его рождения было уже за 40. Отец прошел войну, после ее окончания состоял в компартии, однако довольно быстро столкнулся с ложью и лицемерием в партийной жизни и вскоре сдал свой билет.

Родственники вспоминали, что он был честным, задумчивым и молчаливым человеком. Эти качество передались и сыну. Игорь очень боялся воды и даже записался в секцию плавания, чтобы побороть свой страх. Само плавание не сильно нравилось Рослякову, ему хотелось играть в команде. Водное поло выглядело отличным решением.

При этом он успевал хорошо учиться и принимал участие в соревнованиях практически по всем видам спорта. Игорь любил конкуренцию и посвящал спорту фактически все свободное время.

В 1980 году Росляков поступил в МГУ на экономический факультет, однако позже перевелся на факультет журналистики. Несмотря на такую серьезную учебу, Игорь развивался и в водном поло. Он играл за университетскую команду МГУ, которая считалась на тот момент одной из лучших в Союзе. Более того, он был выбран капитаном не только сборной университета, но и молодежной сборной СССР.

Любовь сделала его невыездным

Впереди маячило большое будущее. Тренеры верили в перспективы Рослякова, а его умение организовывать игру команды просто восхищало. Многое изменила поездка на чемпионат Европы среди молодежных команд, который проходил в Нидерландах.

Там Росляков познакомился с красивой девушкой-переводчицей. Она даже приезжала в Москву, они много гуляли, ходили в театр и кино. Но время было такое, что романы с иностранными гражданами, мягко говоря, не поощрялись. Кто-то доложил на Игоря, и ему был запрещен выезд за границу.

Это сильно ударило по его карьере, и хотя запрет был снял с началом перестройки, годы были безвозвратно упущены. Да он и сам переставал получать удовольствие от спорта. Еще во время обучения в МГУ юноша изменил отношение к жизни и глубоко ушел в религию. Росляков строго соблюдал все посты, брал в поездки Библию.

Поездка в монастырь, изменившая все

Партнеры по команде удивлялись тому, что происходит с Игорем. Многие подшучивали, кто-то интересовался, почему он так делает, а кто-то просто принимал его за сумасшедшего. Он перестал отмечать победы с командой, а когда летом 1988 года всех игроков отправили на море, Росляков уехал в древний мужской монастырь в Печорах Псковской области.

Близкое знакомство с монашеской жизнью окончательно убедило его уйти из спорта. Он был уверен, что желание постоянно побеждать вносит смятение в душу человека. Осенью того же года Росляков снова приехал в обитель и остался там навсегда.

Мама Игоря Анна Михайловна была категорически против того, что делал сын. Она не выступала против религии как таковой, но хотела для сына другой жизни. Тем не менее Росляков был непреклонен, в 28 лет он принял постриг и стал отцом Василием. Монах поселился в монастырском доме, вел тихую и скромную жизнь.

Смерть от меча сатаниста

Утром 18 апреля 1993 года аккурат в Пасху случилась трагедия. Психически больной человек ворвался в монастырь и сначала убил двух послушников ударами мечом в спину. Ими оказались иноки Ферапонт и Трофим. Первый — бывший спецназовец, второй — бывший моряк. Но даже столь сильные люди ничего не смогли поделать с сумасшедшим убийцей.

В тот момент они радовали прихожан праздничными колокольными звонами. После того, как звон прервался, Росляков пошел проверить, все ли нормально. Он направился к колокольне и увидел идущего ему навстречу мужчину в солдатской шинели. «Брат, что случилось?» — спросил отец Василий.

Но тот ничего не ответил и вроде бы пошел дальше. Однако спустя несколько секунд он развернулся и ударил Рослякова полуметровым клинком. На окровавленном орудии убийцы было написано следующее: «Сатана, 666». Росляков упал и лежал, не издавая звуков, пока не приехала скорая помощь. К сожалению, рана оказалась несовместима с жизнью.