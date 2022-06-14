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09:22 (мск), источник: Sports.Ru

Украинский ватерполист Сазонов получил российский паспорт и будет выступать за клуб «Штурм-2002»

Украинский ватерполист Никита Сазонов получил российский паспорт и будет выступать за клуб «Штурм-2002» из подмосковного Чехова. Об этом сообщила директор училища олимпийского резерва № 4 (Чехов) Татьяна Подорожная.

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Источник: РИА "Новости"

«Никита живет у нас в УОРе, ходит на занятия. Сейчас у него уже есть российский паспорт. Тренируется со старшими ребятами и учится. “Штурм-2002” — наша самая взрослая команда, стали вторыми на первенстве России до 20 лет. Никита раньше играл за команду Мариуполя, потом его пригласили в Харьковское училище олимпийского резерва.

Во всей этой ситуации его команда уезжала в Польшу, оттуда часть команды в Германию, часть — в Италию. Он своему тренеру сказал, что хочет поехать в Россию. Сам решил ехать сюда, на тот момент не зная, что с родителями, но у него тетя двоюродная в Москве. Сам добрался из Польши до Беларуси, потом пересек российскую границу. Пришел в училище — его взяли. Одна из сотрудниц стала временным опекуном, потому что тогда не знали, живы его родители или нет. Потом, слава богу, их нашли. Все живы и здоровы», — сказала Подорожная.

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