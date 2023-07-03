Венгров заставили участвовать в фарсе в матче со сборной США. Скандал в водном поло

В матче за бронзу Кубка мира ради американцев переиграли концовку — судьи перезапустили последние четыре минуты уже после начала церемонии награждения.

Лос-Анджелес. Кубок мира по водному поло.

Суперфинал. Матч за третье место. Венгрия — США — 13:14 (5:6, 3:3, 4:1, 1:4).

В Лос-Анджелесе состоялся суперфинал Кубка мира по водному поло — новой вариации мировой лиги World Aquatics. Пусть турнир и имеет спорное значение, решающие матчи болельщики точно запомнят. Особенно игру за бронзу, где встретились США и Венгрия. Ведь эти команды уже успели провести серию пенальти, начать награждение призеров… И в этот момент судьи решили отменить результаты игры и перезапустить решающие минуты.

Как оказалось, во время матча арбитры допустили фатальную ошибку и неправильно посчитали число удаленных игроков у Венгрии. Поэтому победу европейцев признали недействительной и дали американцам еще один шанс на успех. Но справедливо ли решение отменять итоги завершенного матча?

Венгра удалили, но он вернулся в игру из-за ошибки судьи

Действующий чемпион мира Испания выиграла суперфинал Кубка мира по водному полу незадолго до старта чемпионата мира по водным видам спорта 2023 года. Испанцы уверенно обыграли в финале Италию 10:4 и стали лучшей командой турнира. Прямо скажем, в этом результате нет новости. Чего не скажешь о «малом финале» — игре за бронзу. Хозяева суперфинала — сборная США — принимали Венгрию. Сначала американцы уступили в серии пенальти, но затем получили второй шанс и победили со счетом 14:13.

Суммарно игра продлилась четыре с половиной четверти плюс отмененная серия пенальти. Четыре стандартных периода — и половина последнего «дополнительно» по решению судей. Венгры уже начали праздновать победу, но незадолго до награждения пришло официальное объявление World Aquatics: «В результате изучения апелляции команды США последние 4:24 минуты четвертой четверти Венгрии против США будут переиграны».

Венгерские ватерполисты спорят с судьями | Источник: AFP 2022

Самое забавное, что к матчу готовились уже финалисты — в подтрибунном помещении разминались испанцы и итальянцы. Поэтому концовку матча США и Венгрии провели через три часа после финального матча. Как же так в принципе вышло?

Все дело в том, что на середине пятой минуты четвертой четверти встречи был удален венгерский игрок. Семь секунд спустя еще один венгр получил удаление. На этот раз уже в штрафной, поэтому был назначен пенальти. Венгерский голкипер Сома Фогель отразил удар американца Кора Хупера, и мяч ушел на угловой. В результате чего США получили новое владение мячом, уже в формате 6 на 5. Но в суматохе после пенальти сразу два венгерских игрока вернулись в воду после отраженного удара. Американцы сразу начали жаловаться и просили убрать лишнего игрока, поскольку время удаления на тот момент не истекло.

Матч переиграли спустя три часа и дали второй шанс американцам

В моменте судьи свое решение не изменили и позволили Венгрии защищаться вшестером. Зато постфактум их решение признали ошибкой. В первый раз США сравняли счет за три минуты до конца. Обе команды могли забить победный мяч, но в результате все дошло до серии пенальти, в которой лучше себя показали венгры. Только вся эта серия пенальти осталась фикцией, поскольку все, что происходило на поле в последние четыре с половиной минуты, обнулили.

Забавно и то, что венграм пришлось искать для доигровки встречи новые шапочки — ряд игроков подарили свои фанатам. Они вообще не хотели выходить на эту переигровку, называя ее фарсом, однако в таком случае Венгрии присудили бы техническое поражение.

Игра в меньшинстве и слабая мотивация сыграли свою роль. Со второй попытки американцы забили победный гол и выиграли бронзу.

Американцы завоевали медали | Источник: AFP 2022

И все-таки послевкусие от такой победы останется у многих. Хотя с точки зрения справедливости правда на американской стороне — судьи действительно совершили важную влияющую на результат ошибку, а у венгров были шансы сохранить свой успех. В конце концов они на момент переигровки вели в счете 13:12 и могли победить со второй попытки даже без серии пенальти — только сохранив свои ворота в неприкосновенности. Однако они пропустили на розыгрыше американского большинства два мяча и проиграли. Только вот подобные судейские ошибки — это часть спорта, и устраивать подобные переигровки — это открывать ящик Пандоры. Сколько ошибочно отмененных голов, неправильных удалений и других фатальных событий было в футболе, хоккее, баскетболе, да в том же водном поло! И разве это повод каждый раз переигрывать матч заново? После драки кулаками не машут.