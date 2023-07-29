Венгерские ватерполисты стали чемпионами мира

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Мужская сборная Венгрии по водному поло одержала победу над командой Греции в финале чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке.

Основное время встречи завершилось со счетом 10:10. В серии пенальти точнее оказались венгры — 4:3. В матче за третье место испанцы обыграли сербов — 9:6.

Венгерские ватерполисты в четвертый раз в истории стали победителями турнира и сравнялись с итальянцами по этому показателю. Теперь команды делят первое место по завоеванным золотым медалям.