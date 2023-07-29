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14:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Венгерские ватерполисты стали чемпионами мира

Венгерские ватерполисты в четвертый раз стали чемпионами мира.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Мужская сборная Венгрии по водному поло одержала победу над командой Греции в финале чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке.

Основное время встречи завершилось со счетом 10:10. В серии пенальти точнее оказались венгры — 4:3. В матче за третье место испанцы обыграли сербов — 9:6.

Венгерские ватерполисты в четвертый раз в истории стали победителями турнира и сравнялись с итальянцами по этому показателю. Теперь команды делят первое место по завоеванным золотым медалям.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке с 14 по 30 июля. Российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) из-за ситуации на Украине.

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