«Мы не готовились к драке». Как на Олимпиаде-1956 сборная Венгрии превратила матч со сборной СССР в кровавое побоище

В далеком 1956-м на Олимпиаде в Мельбурне политические события напрямую вмешались в ход спортивных состязаний. Мужская сборная СССР по водному поло сошлась в поединке со сборной Венгрии, которая была полна решимости отомстить «Советам» за подавление восстания в Будапеште. И сделать это если не спортивной победой, то кулаками. «Лента.ру» — подробнее о легендарном матче, превратившемся в кровавую бойню.

«Мы решили вывести русских из себя. План был таков: мы играем, они дерутся», — вспоминал один из лидеров венгерской сборной по водному поло Эрвин Задор. Задумка венгров была блестяще реализована: советские ватерполисты проиграли с разгромным счетом и потеряли шансы на золотые медали.

Предолимпийские волнения

Олимпиада в Мельбурне, хоть и была летней, из-за географических особенностей места проведения проходила в декабре 1956 года. А за месяц до старта Игр в Венгрии развернулись трагические события, завершившиеся вводом советских войск. После окончания Второй мировой войны в Венгрии установилась коммунистическая власть, однако спустя 11 лет в стране разгорелась настоящая революция. Лидеры оппозиции консолидировали вокруг себя большое количество сторонников, прежде всего, студентов, и устроили вооруженное восстание, быстро установив контроль над Будапештом.

Руководитель Венгерской партии трудящихся (ВПТ) Эрне Гере обратился к старшим товарищам из СССР за помощью, так как армия его страны решила сохранить в конфликте нейтралитет. Советское руководство в течение нескольких недель трижды вводило войска в Венгрию и ее столицу, последняя операция получила название «Вихрь» и проходила под руководством самого маршала Георгия Жукова. По Будапешту ездили советские танки, наносились артиллерийские и авиационные удары, а общее число погибших среди гражданского населения составило около трех тысяч человек. Советская армия по официальным данным потеряла около 700 человек убитыми.

Восстание было жестоко подавлено, венгерские коммунисты вернули себе власть и устроили масштабные репрессии, а Красная армия и СССР превратились для большинства венгров из освободителей в оккупантов. Многие лидеры восстания были арестованы и казнены, с конца 1980-х они официально считаются в Венгрии национальными героями.

Трагические события ватерполисты сборной Венгрии, находящиеся в статусе действующих олимпийских чемпионов, застали на сборах в тренировочном лагере в горах под Будапештом. Там до них доходили лишь обрывки информации, а реальный масштаб происходящего спортсмены поняли лишь по прибытии в Австралию, где могли познакомиться с зарубежной прессой и послушать рассказы эмигрировавших соотечественников. На Зеленый континент венгерская команда добиралась не без приключений. Аэропорт в Будапеште был закрыт, поэтому спортсменам пришлось ехать на автобусе в Прагу.

Битва при Мельбурне

Советские ватерполисты готовились к Играм в Мельбурне в гораздо более спокойной обстановке. По воспоминаниям спортсменов, о событиях в Венгрии им было известно достаточно поверхностно, и эта тема их особенно не волновала. После акклиматизационного сбора в Ташкенте сборная отправилась в Бирму и только оттуда проследовала в Австралию.

Там советские ватерполисты, как и остальные спортсмены из СССР, почувствовали, мягко говоря, прохладное отношение к себе местных болельщиков из-за событий в Венгрии.

Ватерпольный турнир на Играх-1956 проходил по следующей системе: команды поделили на три группы, из которых по две сборные выходили в финальный раунд, а дальше участники решающей стадии по разу играли друг с другом и определяли лучшего по количеству набранных очков. Сборная СССР попала в квартет с Югославией, Румынией, Австралией и не без труда вышла в следующую стадию. Советские ватерполисты начали турнир с поражения от югославов (2:3), затем в упорном поединке победили румынов (4:3) и на классе взяли верх над хозяевами турнира (3:0). Четыре набранных очка позволили сборной СССР финишировать вторыми вслед за не знавшими поражений югославами.

С первого места в своей группе в финальный раунд вышли и венгры, которые считались главными фаворитами соревнований. После этого стало понятно, что встречи с сумасшедшим политическим подтекстом не избежать. Интерес к поединку всячески подогревала местная пресса: в газетах вышло несколько агрессивных интервью с венграми, а в материалах журналисты подчеркивали, что встречу стоит без преувеличения считать вторым раундом восстания. У советских ватерполистов настроение было прямо противоположным: они претендовали на самые высокие места и думали только о том, как обыграть сильнейшую сборную планеты.

Мы готовились, конечно, к игре, а не к драке. Только одна мысль была — как лучше сыграть. Юрий Шляпин ватерполист сборной СССР

К матчу между сборными СССР и Венгрии был сумасшедший интерес: в зал, вмещавший шесть тысяч человек, набилось около восьми тысяч болельщиков. По понятным причинам, советских граждан или им сочувствующих среди них практически не было. На той встрече огромный куш сорвали спекулянты: по воспоминаниям современников, некоторые билеты продавались с наценкой в 30−40 раз. Зрители рассчитывали увидеть нечто большее, чем матч по водному поло, и их ожидания полностью оправдались.

Участвовавший в той встрече советский ватерполист Борис Маркаров вспоминал, что у его команды был отличный шанс выйти вперед на первых минутах матча, но реализовать большинство не получилось, а венгры дважды огорчили соперника. Создав комфортное преимущество в счете, соперник сборной СССР решил сосредоточиться на неспортивных вещах. Советских ватерполистов незаметно били под водой (соответствующих видеокамер тогда не было), а знавшие русский язык венгры охотно упражнялись в оскорблениях.

Страсти накалились, когда один из лидеров венгерской сборной Деже Дьярмати ударил нашего капитана Петра Мшвениерадзе. Да так, что у него пошла кровь. Голкипер Борис Гойхман выскочил из ворот и обратил внимание арбитров на откровенную грубость. Венгры даже останавливаться не стали и забросили мяч практически в пустые ворота. Борис Маркаров ватерполист сборной СССР

Советские ватерполисты повелись на провокацию, и в следующем эпизоде Валентин Прокопов ударил по лицу венгра Задора. У ватерполиста хлынула кровь, партнеры вытащили его из бассейна, после чего началась натуральная драка стенка не стенку. Деятельное участие в беспорядках приняли и зрители. «Началось что-то неописуемое. Казалось, от рева лопнут барабанные перепонки. В нас полетело все, что попадало разъяренным зрителям под руку. Сгрудившись в центре всей командой, мы едва успевали укрываться от бутылок, каких-то деревянных колотушек, монет», — вспоминал Гойхман.

В происходящее вмешалась полиция, под конвоем правоохранителей команды проследовали в раздевалки, а выводить их обратно к бассейну организаторы не решились. Учитывая, что ватерполисты не доиграли всего минуту основного времени матча, а венгры вели со счетом 4:0, было принято логичное решение зафиксировать их победу. Встреча вошла в историю под названием «Кровь в бассейне».

На следующий день сборная СССР обыграла Германию и стала бронзовым призером турнира, а золотые медали в упорном матче разыграли Югославия и Венгрия. Последние взяли верх со счетом 2:1 и защитили титул олимпийских чемпионов.

Путь к примирению

С триумфом на родину вернулись далеко не все венгры. Зодар, окровавленное лицо которого облетело все западные СМИ, попросил политического убежища в США и стал там тренером по плаванию. Его примеру последовало еще с полкоманды олимпийских чемпионов. В 2006-м в Америке сняли документальный фильм, посвященный юбилею знаменитого матча, а на премьеру, прошедшую в Будапеште, пригласили оставшихся в живых участников встречи из сборной СССР. Среди них был Маркаров.

Венгры нас очень хорошо приняли. Пригласили в ресторан, а затем в бассейн при одном из термальных источников. Естественно, до серьезного матча дело не дошло, но мячи побросали. Верховодил Дьярмати, который и спровоцировал драку в Мельбурне. Борис Маркаров ватерполист сборной СССР

Маркаров также рассказал, что тепло пообщался с Анталом Больвари, который во время матча ударил его в грудь и чудом не попал ногой по голове. Венгр признался, что не помнит этого эпизода. Кровавое противостояние 1956-го закончилось примирением сторон, спорт в конце концов победил и выполнил свою главную и многими забытую функцию — объединять людей.