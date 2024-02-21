Российский ватерполист стал чемпионом мира! Но победил он со сборной Хорватии

Наша некогда великая команда по водному поло, выигрывавшая медали на Олимпиадах в Сиднее и Афинах, переживает последние годы не лучшие времена. Мужская сборная пропустила четыре последних Олимпиады и пропустит уже пятую (пусть сейчас и не по спортивным причинам). На этом фоне неудивительно, что лидеры задумываются о других карьерных вариантах. Так, к примеру, Константин Харьков, поехав играть за хорватский «Ядран» в Сплит, стал размышлять и о смене спортивного гражданства, реализовав свою идею в 2022 году. Переход уже принес ему две медали чемпионатов Европы, а на днях Константин стал чемпионом мира. Сможет ли Харьков добраться до олимпийского титула?

Решение о переходе принял после матча со сборной Хорватии

Водное поло для Хорватии, как в целом и для всех стран бывшей Югославии, — особая история. А для хорватов так еще и предмет национальной гордости, сравнимый с футболом. Орудовать мячом хорваты умеют как на газоне, так и в бассейне, чего уже не раз доказывали, ведь их мужская сборная — одна из самых титулованных команд мира. Олимпийское золото Лондона-2012, серебро Рио-2016, победа на чемпионате мира-2017 в Будапеште, финал на ЧМ-2015 в Казани, бронза в Кванджу в 2019-м, полуфинал Будапешта-2022… Проще посчитать неудачные турниры, нежели перечислять все заслуги хорватских ватерполистов. Тем не менее победа в Дохе в 2024 все равно особенная. После провала в Фукуоке-2023, когда хорваты даже не пробились в основную сетку плей-офф, выиграть ЧМ в олимпийский год дорогого стоит.

Тем более по ходу дела обыграны ключевые соперники — Сербия в четвертьфинале, Франция в полуфинале и наконец — Италия в финале, пусть и в серии послематчевых пенальти. Учитывая, что за хорватами еще и чемпионат Европы-2023, а в 2024-м они стали на этом турнире вторыми, на Олимпийских играх в Париже летом именно Хорватия будет одним из ключевых фаворитов. Наверняка ради этого потенциала и совершил в 2021 году переход Константин Харьков. История тогда была едва ли не как в кино. Долго сомневавшийся ватерполист поставил на результат отборочного матча Россия — Хорватия на Олимпиаду в Токио свою карьеру. В Роттердаме выиграли хорваты и в очередной раз оставили российскую сборную не у дел. Для Константина это стало последней каплей, и уже на следующий месяц он начал процесс перехода под другой флаг.

Перспектив к возвращению россиян в водном поло пока не предвидится

Матч отбора на Олимпиаду был триггером для такого решения, но не первопричиной. Харьков — один из лучших игроков мира, в 2020-м он, к примеру, стал самым результативным ватерполистом чемпионата Европы. Но в силу объективных показателей, с текущим подбором партнеров, рассчитывать на медали с российской сборной ему было тяжело — как бы он ни играл сам. «Патриотизм — это важно и понятно. Я был рожден в России и достаточно долго прожил в ней. Но нужно учитывать и спортивные интересы. У меня есть спортивная мечта. Я не могу сказать, что не люблю Россию. Просто так складывается, что для продвижения в карьере мне нужно поменять спортивное гражданство», — объяснял три года назад Константин свою позицию в интервью «СЭ». Вариант с Хорватией выглядел логичным. На тот момент Харьков уже четвертый год выступал за хорватский клуб.

Другое дело, что в самой Хорватии решение пригласить россиянина в национальную команду восприняли неоднозначно. Он всего лишь третий «легионер» в истории сборной, причем второй из России — в 1990-е за эту страну успел сыграть Андрей Белофастов. Но у него история была сложнее, Белофастов уезжал из разваливающегося Союза и в конце концов все-таки выбрал Россию. Любопытно, что провожал из сборной Харькова именно Андрей. Константин о своих планах после завершения карьеры пока не думает — 26-летний спортсмен сконцентрирован на текущих результатах. И пока что переход явно складывается для него удачно. Золото и серебро на чемпионатах Европы, титул чемпиона мира… Даже если в итоге не сложится на ОИ в Париже, наверняка можно сказать, что все это было не зря, тем более что российские ватерполисты и вовсе оказались под санкциями.

Если спортсменов из личных дисциплин МОК и World Aquatics еще готовы допускать, пусть и с рядом серьезных ограничений, то вот к командным дисциплинам никакого снисхождения — тотальный бан. Так что порадуемся хоть за Константина — российское водное поло в его лице представлено на международной арене, пусть и весьма опосредованно.