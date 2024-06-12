Австралийская ватерполистка возмутилась ценами на билеты на Олимпиаде в Париже

Спортсменка рассказала, что билет на одну игру с участием ее команды обойдется в 1625 долларов. При этом Кернс подчеркнула, что не получила ни одного бесплатного приглашения для своих друзей или родственников.

Кернс в составе сборной Австралии участвовала в Играх-2020 в Токио. Ее команда на турнире дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной России.