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Ватерполистки сборной Испании впервые в истории выиграли Олимпиаду

Ватерполистки сборной Испании впервые в истории стали олимпийскими чемпионками.

Источник: Reuters

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Женская сборная Испании по водному поло обыграла команду Австралии в финальном матче олимпийского турнира в Париже.

Прошедшая в субботу встреча завершилась победой испанок со счетом 11:9 (2:2, 1:0, 4:3, 4:4).

Ватерполистки сборной Испании впервые в истории стали олимпийскими чемпионками. Прежде лучшим результатом испанок были серебряные медали на Играх 2012 и 2020 годов.

Бронзовые медали завоевала сборная Нидерландов, которая в матче за третье место обыграла победительниц трех предыдущих Олимпийских игр ватерполисток сборной США со счетом 11:10.