Сербы в третий раз подряд выигрывают ватерпольный турнир Олимпиады. Харьков — с серебром

В России Харьков был одним из лидеров и тащил сборную на Игры изо всех сил. В олимпийской квалификации в Токио-2020 он стал лучшим бомбардиром, но добраться до Японии это не помогло. Тогда он окончательно решился на смену гражданства: «Я обсуждал этот переход достаточно давно и долго. Поражение в Роттердаме стало просто отправной точкой. Мы снова не попали на Олимпийские игры. Четвертый раз подряд. Так что принял решение поменять спортивное гражданство — хочется бороться за медали во всех соревнованиях, включая Олимпиаду. Хорватия — одна из топовых сборных. Постоянно входит в топ-4 на всех больших турнирах», — объяснял Константин «СЭ».