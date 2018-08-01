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20ЦСКА в 7-й раз выиграл Суперкубок России
15:30 (мск), источник: Sportmail.ru

10-летний мальчик побил 23-летний рекорд Фелпса

10-летний пловец из Калифорнии побил рекорд знаменитого Майкла Фелпса.

Источник: Reuters

На соревнованиях Far West International Championship мальчик Кларк Кент выиграл 7 стартов.

Но больше всего поразил его результат на 100 метров баттерфляем. Кент проплыл дистанцию за 1:09:38. Это на секунду быстрее, чем предыдущий рекордсмен в этом возрасте — Майкл Фелпс в 1995 году.

«Я люблю плавать. Меня поддерживает много людей. Тренеры помогают мне, родители помогают мне», — рассказал Кент по прозвищу Супермен.

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