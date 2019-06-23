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00:41 (мск), источник: ТАСС

Дождь трюкам не помеха. В Конаково завершился Кубок России по аквабайку

КОНАКОВО /Тверская область/, 23 июня. /ТАСС/. Соревновательная часть Кубка России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк» завершилась в субботу.

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Источник: РИА "Новости"

Турнир проходил на площадке event-отеля «Конаково Ривер Клаб». В нем приняли участие порядка 70 спортсменов из различных регионов России, что является рекордом кубка. Генеральным партнером выступила компания Marathon Group.

Спортсмены состязались в трех дисциплинах: слаломе, фристайле и гидрофлае. Различались соревнования и по типу машин. Часть участников стартовала на сидячих аквабайках, в то время как другая использовала мотоциклы без сидений.

Заключительный день кубка открыли состязания в слаломе. Спортсмены должны были на скорость проходить дистанцию, объезжая расставленные по маршруту буйки. Несмотря на палящее солнце, зрители нашли в себе силы выбраться к пирсу и поболеть за спортсменов. У некоторых из них даже были свои любимчики.

«Когда там уже поедет 26-й номер?» — то и дело спрашивала группа молодых людей корреспондента ТАСС. Спортсмен под 26-м номером оказался Владислав Присекин, и он остановился в шаге от пьедестала в дисциплине аквабайков без сидений. Но его персональные болельщики и не думали расстраиваться, а после оглашения результатов принялись еще громче поддерживать его.

Но вот что особенно бросилось в глаза. Среди умелых аквабайкеров, проносящихся мимо буйков на невероятной скорости, порой попадались те, кто не мог преодолеть и стартового отрезка без падений. Сперва это казалось удивительным, но затем главный организатор турнира Михаил Ершов объяснил, что к чему. Оказалось, что в этом году Кубок России привлек большое количество спортсменов-любителей, которые решили попробовать свои силы на фоне профессионалов.

Дети впервые посоревновались во фристайле

Всего же на турнир заявились порядка 70 спортсменов в различных дисциплинах, и это новый рекорд состязаний. Ершов считает, что возросший интерес к турниру со стороны атлетов стал следствием планомерной работы. «Мы систематически проводим соревнования, люди видят, что есть какое-то движение, внимание к детскому направлению, наши спортсмены начали выезжать на чемпионаты мира, они тоже хотят участвовать в этом», — сказал он.

По итогам подсчета протоколов победителем в классе «сидячих» мотоциклов был объявлен Дмитрий Клименко. Второе место занял Дмитрий Андреев, третье — Сергей Ижиков. В аквабайках без сидений на Кубке России — 2019 не было равных Эдуарду Саркисяну, вторым стал Павел Колотовкин, третьим — Оскар Хайреев.

Неотъемлемой частью нынешнего турнира стали детские состязания. В первой половине заключительного дня кубка молодые аквабайкеры вышли на старт на «стоячих» мотоциклах, причем девочки соревновались наравне с мальчиками. Первенствовал в соревнованиях Степан Малов, второе место заняла Кристина Саркисян, третье — Софья Скоморохова.

А позднее на Кубке России состоялся самый настоящий дебют. Впервые в истории российских соревнований в дисциплине «фристайл», которая ранее считалась весьма опасной и травматичной, выступили юные спортсмены. Ершов настаивает — разговоры про рискованность фристайла преувеличены, а также подчеркивает, что без официального утверждения детского соревновательного зачета развитие этой дисциплины затормозится.

«Думаю, когда мы сделаем детский фристайл, у нас будут появляться дети акробаты, которых уже взрослым не достать будет, — сказал Ершов, который также является главным тренером сборной России по фристайлу. — Только для всего этого нам нужно сделать детский зачет в этой дисциплине, но Министерству спорта пока тяжело. В этом году мы заявили детский фристайл, чтобы показать, что это не опаснее, чем гонки. Но при этом у них есть детские соревнования, а у нас нет, и это очень сильно бьет по нам».

Кубок России продолжился поистине уникальными соревнованиями — гидрофлаем (полеты на доске, выталкиваемой в воздух водяным потоком). Этот турнир проводится под эгидой Международного союза водно-моторного спорта (UIM). Больше ни в одной стране мира вы этих соревнований не увидите. Россия впервые организовала турнир по гидрофлаю в рамках Кубка России прошлого года, и с тех пор ни одна федерация не смогла провести ничего подобного.

Байки погоды не боятся

В 2019 году Кубок России во второй раз в истории стал местом проведения турнира по гидрофлаю. К моменту его начала погода заметно начала портиться, но зрителей это не остановило. Лучшие спортсмены России представили на суд общественности свои программы, и в итоге победу одержал Даниил Кондрушин.

А затем началось то, с чем и ассоциируется аквабайк у большинства, — фристайл. Бесконечные кульбиты, замысловатые трюки и разлетающиеся в разные стороны брызги под звериный рык моторов. Для того, чтобы сполна насладиться зрелищем, болельщики заполонили весь пирс и близлежащие к нему кафе. И спортсмены не заставили их скучать.

Фристайл был представлен на Кубке России самым звездным составом. Здесь и обладатель Кубка России 2017 года Арсений Матанцев, и один из самых техничных аквабайкеров Ершов, и главная надежда сборной России Сергей Чемезов, идущий на третьем месте в общем зачете чемпионата мира нынешнего года после двух его этапов. Изначально Чемезов был фаворитом турнира, однако перед пятничными квалификационными заездами у него сломался аквабайк. Спортсмену пришлось использовать чужой мотоцикл, который не приспособлен к боевым условиям, из-за чего после первого соревновательного дня откатился на четвертое место.

Однако перед заключительным днем кубка поломку удалось устранить, и Чемезов пообещал показать максимум. Не было сомнений, что столь талантливый спортсмен справится со своей программой, но позднее в дело вмешалась погода. Уже к середине соревнований начали сгущаться тучи, а волны с каждой минутой мешали аквабайкерам все сильнее. Даже Ершов, продемонстрировавший в субботу сразу шесть подряд кульбитов в каскаде без падений, к концу своего выступления явно прочувствовал на себе тяжесть погодных условий. Однако Чемезов, несмотря на сильный ветер и начавшийся к тому моменту ливень, откатался безукоризненно.

Он все равно не смог побить победившего в кубке Матанцева, также исполнившего свою субботнюю программу на пять баллов. Но при этом спортсмен отметил, что в целом со своей задачей справился и действительно показал максимум своих возможностей. «Сегодня я показал максимум, считаю, что мое выступление можно судить именно по сегодняшнему дню, а никак не по вчерашнему», — сказал он.

Матанцев же был предельно конкретен — если бы не поломка в первый день, Чемезов имел бы все шансы на победу. «На самом деле очень неожиданно, но мне повезло с первым раундом, — признался победитель кубка. — Чемезов показал отличное катание, и если бы у него не случилась вчера поломка, то он наверняка бы меня объехал».

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