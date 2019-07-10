Казань будет претендовать на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта 2022 года

Казань также претендует на проведение чемпионата мира по водным видам спорта 2025 или 2027 года.

Читайте также Власенко: Зачинщики драки в чемпионате России по водному поло будут жестко наказаны

«Казань хочет провести чемпионат Европы по водным видам спорта, на конгрессе LEN в Санкт-Петербурге министр спорта Татарстана Владимир Леонов озвучивал такие планы. Сейчас городу необходимо представить свою заявку», — сказал Власенко.

«В Казани было построено много спортивных объектов, и они правильно делают, что борются за право проведения соревнований, тем более что их они проводят на высшем уровне», — добавил собеседник агентства, который также возглавляет спортивные федерации России по синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло.