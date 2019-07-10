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13:49 (мск), источник: ТАСС

Казань будет претендовать на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта 2022 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Казань поборется за право принять чемпионат Европы 2022 года по водным видам спорта. Об этом ТАСС сообщил член бюро Европейской лиги плавания (LEN) Алексей Власенко.

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Казань также претендует на проведение чемпионата мира по водным видам спорта 2025 или 2027 года.

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«Казань хочет провести чемпионат Европы по водным видам спорта, на конгрессе LEN в Санкт-Петербурге министр спорта Татарстана Владимир Леонов озвучивал такие планы. Сейчас городу необходимо представить свою заявку», — сказал Власенко.

«В Казани было построено много спортивных объектов, и они правильно делают, что борются за право проведения соревнований, тем более что их они проводят на высшем уровне», — добавил собеседник агентства, который также возглавляет спортивные федерации России по синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло.

Казань в 2015 году принимала чемпионат мира по водным видам спорта.

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