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00:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЧМ в Корее стартует с соревнований по синхронному плаванию и прыжкам в воду

КВАНДЖУ (Корея), 12 июл — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Соревнования по синхронному плаванию и прыжкам в воду откроют программу чемпионата мира по водным видам спорта в Южной Корее.

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Источник: РИА "Новости"

С 12 по 28 июля в Кванджу определятся обладатели титулов чемпионов мира в плавании в бассейне (42 комплекта наград) и на открытой воде (7), в прыжках в воду (13), водном поло (2), синхронном плавании (10), хайдайвинге (2). Во всех этих видах, кроме неолимпийского хайдайвинга, будут разыгрываться олимпийские лицензии.

В синхронном плавании сборная России уже квалифицировалась на Олимпиаду, в остальных видах у россиян есть шанс заработать путевки на Игры в Токио уже в Кванджу.

Девять из десяти

В Южной Корее в синхронном плавании будут разыграны медали в технической и произвольной программах в соревнованиях групп, женских дуэтов, микст-дуэтов, а также в комбинационной программе и «хайлайтах». Последние дебютируют в программе турнира, и в этой дисциплине сборная России не выступит. Зато к предолимпийскому чемпионату мира команда подготовила сразу несколько новых программ.

С техническом соло в образе Лары Крофт выступит олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко, с произвольной программой в образе «Кармен» — пятикратная победительница Игр Светлана Ромашина. Для Ромашиной это будет первый чемпионат мира после перерыва в карьере, связанного с рождением ребенка. Программа «Кармен» будет впервые показана в Кванджу, как и их новая — в дуэте с Колесниченко — произвольная программа «Пауки». Техническая программа «Фантастический Токио» уже помогла им завоевать путевку на Игры в Японию по итогам выступления на Кубке Европы.

«Мы планируем ее оставить на Олимпийские игры. У нас на спинах, на костюмах даже есть иероглиф, который означает “Токио”», — рассказала тогда Ромашина.

Дебютирует в составе микст-дуэта на чемпионатах мира Майя Гурбанбердиева. Ее партнер Александр Мальцев — самый титулованный синхронист — уже выигрывал титулы в Казани-2015 и Будапеште-2017. В Кванджу они выступят с технической программой «Танго» и произвольной «Стиляги».

В групповых соревнованиях у россиянок заявлена новая техническая программа «Кадриль», которую они начали показывать только на старте этого сезона, а также полюбившаяся всем произвольная постановка «Шаманы» и комбинационная «Половецкие пляски».

В группу к предолимпийскому чемпионату мира вернулась двухкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина и чемпионка Игр-2016 Влада Чигирева, которая восстанавливалась после травмы.

Новый синхрон

В прыжках в воду в Кванджу за медали и олимпийские лицензии в составе сборной России, в частности, будут бороться призеры чемпионатов мира Александр Бондарь, Виктор Минибаев, Кристина Ильиных, а также призер Олимпийских игр Евгений Кузнецов, который остался без своего партнера по «синхрону» на трехметровом трамплине перед этими соревнованиями.

Олимпийский чемпион Илья Захаров в этом году перенес операцию на травмированном колене, успел восстановиться к чемпионату России, отобрался в «синхроне» с Кузнецовым на чемпионат мира в Кванджу. Но затем было принято решение, что на предолимпийском турнире Захаров не выступит. «Он пока не полностью восстановился, решили, что лучше пропустить этот старт, будет готовиться к Олимпиаде», — сказала главный тренер Светлана Моисеева.

В «синхроне» Захарова заменил Никита Шлейхер, который также выступит индивидуально на трамплине 3 м. Для того, чтобы завоевать лицензии на Олимпиаду в Токио, прыгунам в воду необходимо отобраться в финал в индивидуальных видах программы и войти в тройку призеров в «синхронах».

Где-то рядом

Соревноваться прыгуны в воду будут на том же объекте, на котором позднее пройдет и плавательный турнир — в городском Водном центре университета Намбу. Этот объект, рассчитанный на 11 тысяч посадочных мест, был построен к Универсиаде-2015. По соседству, на футбольном поле этого же университета установили временную арену для ватерпольных матчей, где, под открытым небом и состоится турнир по водному поло.

В Кванджу выступит только женская команда сборной России, мужская не квалифицировалась на этот турнир. Команда Александра Гайдукова — бронзовый призер Игр-2016 и чемпионата мира-2017 — прибыла в Кванджу в четверг из Китая, где тренировалась и играла спарринг-матчи с соперницами из этой страны. На групповом этапе ей предстоят матчи против команд из Южной Кореи, Венгрии и Канады.

Прямо у моря

Самый удаленный от остальных арен объект — акватория в городе Йосу, где пройдут соревнования по плаванию на открытой воде. В составе сборной России на этот турнир, в частности, заявлены многократный чемпион Европы Кирилл Абросимов, призер чемпионатов мира Евгений Дратцев, призер чемпионата Европы-2018 Кирилл Беляев, участница Игр-2016 Анастасия Крапивина. Среди главных задач не только медали, но и олимпийские квоты на дистанции 10 км.

«Наши ребята живут в хорошей гостинице, десять минут идти до порта. Соревнования пройдут в закрытой акватории. Условия достаточно комфортные, волны никакой не будет, температура воды на уровне +20 градусов, вода достаточно прозрачная. Из спортсменов, по крайней мере, на условия никто не жаловался», — сообщил РИА Новости президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Ну, а сборная России по плаванию пока находится на сборе в японской Осаке. Позже прилетят в Южную Корею и российские хайдайверы. Их соревнования стартуют 22 июля.

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