«Медаль или попадание в финал». Что ждать от казахстанцев на ЧМ?
Мировое первенство по водным видам спорта стартовало сегодня.
Мировое первенство по водным видам спорта стартовало сегодня.
Сегодня в
Наши парни угодили в довольно сложную группу с действующими чемпионами мира хорватами. Также нам будут противостоять крепкие сборные США и Австралии. С последними казахстанцы столкнулись недавно в Суперфинале мировой лиги и разгромно проиграли. С американцами у нас тоже отрицательный баланс встреч. Поэтому в такой компании мечтать подняться выше четвертого места в группе не стоит, поэтому, скорее всего, подопечным Александра Шведова придется настраиваться сразу на матч 1/8 финала, где два года назад мы уступили испанцам. Отметим, что наивысшее место отечественных ватерполистов на чемпионатах мира — 11 позиция, причем два последних турнира подряд. Хотелось бы сделать шаг вперед.
У женской сборной группа тоже не сахар. Действующий серебряный призер ЧМ испанки — явный фаворит. Тут и гречанки, которые огорчили нас на предыдущем мировом первенстве. Разве что сборная Кубы представляет собой большую загадку. Так или иначе, занять первое место и пройти сразу в четвертьфинал вряд ли удастся, нужно, так же как и нашим парням сосредоточится на 1/8 финала, чтобы подняться выше 8-й позиции, показанной еще в далеком 2001 году.
Прогноз: Медалей не будет.
Отечественные стайеры неплохо себя чувствуют на азиатском пространстве, где не раз побеждали, однако на «мире» ситуация похуже. На предыдущем чемпионате мира Виталий Худяков показал девятый результат на 5 км и седьмой на 25 км. Поэтому успехом, как для него, так и для Кенесары Кененбаева с Львом Черепановым будет попадание в топ-10. У девушек нашу страну представляет Мария Федотова, если сумеет пробиться в 30-ку, то тоже считай не зря съездила.
Прогноз: Медалей не будет.
После Олимпиады в Рио мы по традиции должны выделить Дмитрия Баландина, как основного претендента на награды. На всех трех брассовых дистанциях он в состоянии попасть в финал, а на двух сотке вполне претендует на медаль любого достоинства. По заявлениям главного тренера сборной Олега Вагизова, именно такая цель стоит перед Дмитрием в Кванджу. От остальных наших ребят, которые неплохо себя проявили на Азиатских играх-2018, ожидают попадание в полуфинал. Для Адильбека Мусина и Адиля Каскабая, которые вместе с Баландиным прошли отличный сбор в США, думается, такая задача по силам. Кроме того у нас есть еще мужская комбинированная эстафета 4×100 метров. Каскабай, Мусин, Баландин и Варакин принесли бронзу на Азиатских играх-2018. Надеемся, что им удастся быть в числе 16 лучших команд мира. Кроме того нормативы на чемпионат мира выполнили Диана Назарова, Аделаида Пчелинцева и Диана Злобина. Перед каждым стоит своя собственная цель, которой они следуют.
Прогноз: одна бронза.
Еще один вид программы, где представлены казахстанцы — это синхронное плавание или как сейчас принято называть — артистическое плавание. В дуэтах у нас выступят сестры Немич. Хороший результат будет для них, если в технической и произвольной программах попадут в финал. Группа попытается проявить себя в произвольной программе и комбинации. Айгерим Исаева и Олжас Маханбетияров представят Казахстан в технической программе в миксте. Учитывая уровень конкуренции о медалях остается только мечтать.
Прогноз: Медалей не будет.