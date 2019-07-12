«Медаль или попадание в финал». Что ждать от казахстанцев на ЧМ?

Источник: Prosports.kz

Сегодня в южно-корейском Кванджу стартовал чемпионат мира по водным видам спорта. Prosports.kz рассуждает о шансах казахстанцев на этом престижном турнире.

Источник: Prosports.kz

Водное поло

Наши парни угодили в довольно сложную группу с действующими чемпионами мира хорватами. Также нам будут противостоять крепкие сборные США и Австралии. С последними казахстанцы столкнулись недавно в Суперфинале мировой лиги и разгромно проиграли. С американцами у нас тоже отрицательный баланс встреч. Поэтому в такой компании мечтать подняться выше четвертого места в группе не стоит, поэтому, скорее всего, подопечным Александра Шведова придется настраиваться сразу на матч 1/8 финала, где два года назад мы уступили испанцам. Отметим, что наивысшее место отечественных ватерполистов на чемпионатах мира — 11 позиция, причем два последних турнира подряд. Хотелось бы сделать шаг вперед.

У женской сборной группа тоже не сахар. Действующий серебряный призер ЧМ испанки — явный фаворит. Тут и гречанки, которые огорчили нас на предыдущем мировом первенстве. Разве что сборная Кубы представляет собой большую загадку. Так или иначе, занять первое место и пройти сразу в четвертьфинал вряд ли удастся, нужно, так же как и нашим парням сосредоточится на 1/8 финала, чтобы подняться выше 8-й позиции, показанной еще в далеком 2001 году.

Прогноз: Медалей не будет.

Плавание на открытой воде

Отечественные стайеры неплохо себя чувствуют на азиатском пространстве, где не раз побеждали, однако на «мире» ситуация похуже. На предыдущем чемпионате мира Виталий Худяков показал девятый результат на 5 км и седьмой на 25 км. Поэтому успехом, как для него, так и для Кенесары Кененбаева с Львом Черепановым будет попадание в топ-10. У девушек нашу страну представляет Мария Федотова, если сумеет пробиться в 30-ку, то тоже считай не зря съездила.

Прогноз: Медалей не будет.

Источник: Prosports.kz

Плавание

После Олимпиады в Рио мы по традиции должны выделить Дмитрия Баландина, как основного претендента на награды. На всех трех брассовых дистанциях он в состоянии попасть в финал, а на двух сотке вполне претендует на медаль любого достоинства. По заявлениям главного тренера сборной Олега Вагизова, именно такая цель стоит перед Дмитрием в Кванджу. От остальных наших ребят, которые неплохо себя проявили на Азиатских играх-2018, ожидают попадание в полуфинал. Для Адильбека Мусина и Адиля Каскабая, которые вместе с Баландиным прошли отличный сбор в США, думается, такая задача по силам. Кроме того у нас есть еще мужская комбинированная эстафета 4×100 метров. Каскабай, Мусин, Баландин и Варакин принесли бронзу на Азиатских играх-2018. Надеемся, что им удастся быть в числе 16 лучших команд мира. Кроме того нормативы на чемпионат мира выполнили Диана Назарова, Аделаида Пчелинцева и Диана Злобина. Перед каждым стоит своя собственная цель, которой они следуют.

Прогноз: одна бронза.

Источник: Prosports.kz

Артистическое плавание

Еще один вид программы, где представлены казахстанцы — это синхронное плавание или как сейчас принято называть — артистическое плавание. В дуэтах у нас выступят сестры Немич. Хороший результат будет для них, если в технической и произвольной программах попадут в финал. Группа попытается проявить себя в произвольной программе и комбинации. Айгерим Исаева и Олжас Маханбетияров представят Казахстан в технической программе в миксте. Учитывая уровень конкуренции о медалях остается только мечтать.