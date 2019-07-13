Российские спортсмены завоевали две награды в первый день ЧМ по водным видам спорта

В субботу разыгрывались пять комплектов наград.
Россиянка Кристина Ильиных заняла пятое место в прыжках в воду с метрового трамплина, также пятое место заняли Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. В плавании на открытой воде на дистанции 5 км лучшим из россиян стал Кирилл Абросимов, показавший восьмой результат.
В общекомандном зачете по итогам дня первое место занимает сборная Китая, в активе которой три золотые награды. Команда России располагается на второй строчке (1−1−0), третьими идут венгры с одной золотой медалью. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.