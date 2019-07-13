Российские спортсмены завоевали две награды в первый день ЧМ по водным видам спорта

Россиянка Кристина Ильиных заняла пятое место в прыжках в воду с метрового трамплина, также пятое место заняли Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. В плавании на открытой воде на дистанции 5 км лучшим из россиян стал Кирилл Абросимов, показавший восьмой результат.