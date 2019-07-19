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16:49 (мск), источник: ТАСС

Российские спортсмены завоевали две награды в седьмой день ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 19 июля. /ТАСС/. Спортсмены сборной России завоевали две медали в седьмой день чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу.

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Источник: AFP 2019

В пятницу разыгрывалось четыре комплекта наград. Сборная России по синхронному плаванию в составе Влады Чигиревой, Марии Шурочкиной, Варвары Субботиной, Анастасии Архиповской, Аллы Шишкиной, Вероники Калининой, Марины Голядкино и Полины Комар завоевала золотые медали в произвольной программе в групповых соревнованиях. Второе место заняли китаянки, третьими стали украинки.

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Кирилл Беляев стал серебряным призером в плавании на открытой воде на дистанции 25 км. Победителем стал француз Аксель Реймон, третье место занял итальянец Алессио Оккипинти. Россиянин Евгений Дратцев пришел к финишу шестым.

Александр Бондарь завоевал для сборной России лицензию на Игры 2020 года в Токио в прыжках в воду с 10-метровой вышки, выйдя в финал, который состоится в субботу. В женских прыжках в воду с трехметрового трамплина победу одержала китайская спортсменка Ши Тинмао, серебряную медаль завоевала ее соотечественница Ван Хань, бронзовую — австралийка Мэддисон Кини. Россиянка Елена Черных не сумела пробиться в финал.

В плавании на открытой воде у женщин на дистанции 25 км победу одержала бразильянка Ана Марсела Кунья, второй к финишу приплыла немка Финния Вунрам, третье место заняла француженка Лара Гранжон. Россиянка София Колесникова заняла 11-е место, Анастасия Басалдук не смогла добраться до финиша.

В общем медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная Китая, имеющая в активе 12 золотых, семь серебряных и одну бронзовую медаль. Сборная России идет на втором месте (7−4−0).

Третью строчку занимает команда Германии (2−1−2). Чемпионат мира завершится 28 июля.

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