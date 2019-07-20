Все по плану. Российские синхронисты и прыгуны в воду успешно завершили выступление на ЧМ

Источник: AFP 2019

Российские спортсмены выполнили практически все задачи, особенно в синхронном плавании. Команда страны завоевала золотые медали во всех девяти дисциплинах, в которых принимала участие. Пропустили они только новую для синхронного плавания дисциплину — хайлайты, в которых победу одержали украинки.

В прыжках в воду российские спортсмены завоевали четыре награды: три серебряных и одну — бронзовую. Соперничать с китайцами, которые, как и российские синхронисты, добровольно отдали соперникам только одну победу, на этом чемпионате мира было под силу только одному спортсмену — британцу Джеку Ло, однако в решающий момент его подвела психология: он не смог чисто исполнить не самый сложный для себя прыжок в соревнованиях на трехметровом трамплине, став только пятым.

Олимпийские надежды

В субботу в соревнованиях по синхронному плаванию были разыграны два комплекта наград: в произвольной программе смешанных дуэтов и в комбинации.

В первом виде программы победу одержали Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев. Для них она стала уже второй в Кванджу — ранее пара стала лучшей в технической программе. В этой дисциплине 24-летний Мальцев, который побеждал еще на первом для микст-дуэтов чемпионате мира 2015 года, занял первое место впервые, до этого у него было два серебра.

С Гурбанбердиевой самый титулованный синхронист мира, на счету которого теперь четыре золота турнира, успешно вступает с прошлого года. 20-летняя синхронистка не собирается следовать примеру своих предшественниц и не планирует возвращаться в олимпийские дисциплины: она бы хотела продолжить и дальше выступать в паре с Мальцевым.

Сам синхронист не теряет надежду на то, что смешанные дуэты будут включены в олимпийскую программу Игр 2024 года Париже. «Микст-дуэты, на мой взгляд, один из самых интересных видов программы, потому что это аналог парного фигурного катания и танцев на льду. Мне кажется, было бы логичным сделать мужское и женское соло и смешанные дуэты, как в фигурном катании. И группы с участием мужчин здорово бы смотрелись», — сказал Мальцев.

«Смешанные дуэты по всем параметрам вписываются в принципы МОК, у нас гендерное равенство в спорте, миксты возникают и в других видах спорта, мы надеемся, что это случится», — добавил он.

Лучшие из лучших

Вторую субботнюю победу российские синхронисты одержали в комбинации. На предварительном этапе команда была оштрафована на один балл за то, что ее программа под названием «Половецкие пляски» не соответствовала правилам: она на полминуты была длиннее положенного. В этой связи фаворитки соревнований к финалу подготовили ее скорректированный вариант, который они успели полноценно отрепетировать только один раз.

«У нас был всего один прогон ее новой версии, — отметила чемпионка мира Влада Чигирева. — Сегодня зрители не увидели концовку, которую теперь можно увидеть в записи на предварительных выступлениях. Но мы не расстроились, напротив, радовались тому, что надо делать меньше элементов». «У нас теперь, как у фильма “Аватар”: есть обычная версия, и есть режиссерская, главное, что нет гоблинской», — добавила двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина.

В составе сборной России также выступали Мария Шурочкина, Анастасия Архиповская, Михаела Каланча, Полина Комар, Майя Дорошко, Варвара Субботина, Вероника Калинина.

По ходу чемпионата мира россиянки победили в технической и произвольной программах групп. В дуэтах и соло не было равных Светлане Колесниченко и Светлане Ромашиной, которая вернулась в спорт после перерыва, связанного с рождением ребенка. 29-летняя спортсменка в Кванджу стала самой титулованной спортсменкой чемпионатов мира: на ее счету теперь 21 золотая медаль, и это не считая пяти побед на Олимпиадах.

Через год золота Игр у Ромашиной может стать еще больше: в паре с Колесниченко она должна выступить в обеих олимпийских дисциплинах: в группе и в дуэте.

Китайский подарок

В прыжках в воду соревновательная программа завершилась двумя видами: смешанными с трехметрового трамплина и мужскими — с вышки.

В первом случилось неожиданное: китайцы Хао Ян и Яни Чан отказались от участия в старте, сославшись на то, что партнеру необходимо было готовиться к вечерним соревнованиям. Подобным подарком воспользовались австралийцы Мэддисон Кини и Мэттью Картер. Они стали единственными на этом чемпионате мира победителями не из Китая. Россияне Кристина Ильиных и Сергей Назин в миксте заняли десятое место.

Хао Ян позднее днем стал серебряным призером, а победил в прыжках с вышки его соотечественник Ян Цзянь, который исполнил сложнейший в мире прыжок с коэффициентом 4,1, которым больше не владеет ни один из спортсменов. Причем исполнил он его почти идеально, набрав чуть более 114 баллов.

Третье место досталось российскому прыгуну Александру Бондарю, который впервые завоевал личную медаль чемпионата мира. Ранее в Кванджу Бондарь вместе с Виктором Минибаевым стал серебряным призером в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

«Я доволен, но хотел, чтобы получилось не почти все, а абсолютно все, — сказал спортсмен. — Будем работать и стараться, чтобы вся программа получалась. Считаю, что с китайцами бороться можно. Когда у меня прыжки будут на уровень выше, им будет психологически тяжелее. Сейчас передо мной будет стоять задача отобраться на Олимпийские игры и шлифовать ту программу, которая есть».

В последний раз российский спортсмен выигрывал золото чемпионата мира в прыжках в воду с вышки в 2007 году — Глеб Гальперин стал сильнейшим на мировом первенстве в Мельбурне.

Китай нанес ответный удар

Сборная Китая на чемпионате мира в итоге завоевала 12 из 13 золотых медалей. «Да, сегодня они снялись со смешанных синхронных прыжков на трехметровом трамплине, была версия, что они это сделали, чтобы отдать хотя бы одну золотую медаль, — сказала главный тренер сборной России Светлана Моисеева. — Но у них была очень сильная подготовка к соревнованиям, потому что они давно хотят выиграть все медали. Проигрыш на чемпионате мира в Будапеште в 2017 году (китайцы завоевали 8 золотых наград из 13 — прим. ТАСС) их сильно подстегнул».

Ни одного золота китайские прыгуны в воду не отдали соперникам и в 2011 году на домашнем чемпионате мира в Шанхае, однако тогда на турнире разыгрывалось десять комплектов наград.

Что касается российской сборной, то еще два серебра ей достались в смешанных прыжках с вышки (отличилось Минибаев и Екатерина Беляева) и в командном соревновании (на счету Юлии Тимошининой и Сергея Назина).

«План был — три медали, желательно в олимпийских видах, — сказала Моисеева. — Но не менее важным было завоевание олимпийских лицензий. По моему плану их должно было быть шесть, получилось — четыре», — сказала Моисеева. «Я надеялась, что у нас будет еще одна лицензия в мужской вышке и в женском трехметровом трамплине», — пояснила она.

Одно плавание завершилось, другое — начинается

Не осталась без медалей и команда России по плаванию на открытой воде. Ее завоевал Кирилл Беляев, ставший вторым на дистанции 25 км. Победителю Акселю Реймону из Франции он проиграл касание — треть секунды.

Серебро стало вторым для Беляева на крупных международных стартах. В 2018 году спортсмен показал аналогичный результат на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго. Тогда Беляев тоже проиграл Реймону.

Дистанция 25 км не входит в олимпийскую программу, в следующем году на Играх мужчины и женщины будут соревноваться на дистанции 10 км. На нее российские спортсмены лицензии в Кванджу не завоевали, так что им еще предстоит борьба за них.

В воскресенье на чемпионате мира в Южной Корее будут разыграны первые медали в плавании. Всего до 28 июля, когда завершится чемпионат мира по водным видам спорта, их будет разыграно 42. Фаворитом соревнований являются американские спортсмены, однако россияне также могут рассчитывать на высокие места: в составе команды действующие чемпионы мира Юлия Ефимова, Евгений Рылов, Кирилл Пригода и рекордсмен мира Климент Колесников.

Также на следующий неделе состоятся соревнования по хайдайвингу и завершится турнир по водному поло, в женской части которого российская команда продолжит борьбу за медали на стадии плей-офф.