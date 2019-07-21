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00:51 (мск), источник: ТАСС

Казань поборется за право второй раз принять чемпионат мира по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /ТАСС/. Международная федерация плавания (FINA) в воскресенье огласит города, которые примут чемпионаты мира по водным видам спорта 2025 и 2027 годов. Среди претендентов на право проведения турнира — Казань, которая принимала турнир в 2015 году.

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Источник: Reuters

Решение примет бюро FINA, которое соберется 21 июля в южнокорейском Кванджу, где в эти дни проходит 18-й чемпионат мира по водным видам спорта. Города проведения турниров в 2025 и 2027 году должны быть оглашены в 13:00 мск на специальной пресс-конференции.

В конце ноября FINA назвала кандидатов на проведение чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 или 2027 году. В их числе также были Гринсборо (США), Мельбурн (Австралия), Будапешт (Венгрия) и Белград (Сербия), заинтересованность в проведении турнира высказывали Китай и Украина.

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Уже в Кванджу стало известно, что до решающей стадии выбора дошли три кандидата: Казань, Будапешт и Гуанчжоу (Китай). Столица Татарстана принимала чемпионат мира четыре года назад, венгерская столица — два года назад. Дебютным чемпионат мира может стать только для Гуанчжоу, хотя Китай уже проводил турнир в 2011 году, тогда соревнования проходили в Шанхае.

«Создание долгосрочного календаря важно, чтобы гарантировать стабильное положение FINA, которая генерирует необходимые финансовые средства во времена стоящих перед ней вызовов и очень конкурентной международной спортивной среды», — сказал президент FINA Хулио Маглионе.

Для проведения чемпионата мира в Казани уже есть вся необходимая инфраструктура, город ежегодно принимает международные соревнования по водным видам спорта. В этом году в городе прошел юношеский чемпионат Европы по плаванию и прыжкам в воду, в 2022 году пройдет чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Столицы двух ближайших чемпионатов мира по водным видам спорта уже определены: в 2021 году ей станет японская Фукуока, в 2023-м — Доха (Катар).

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