Казань поборется за право второй раз принять чемпионат мира по водным видам спорта

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Решение примет бюро FINA, которое соберется 21 июля в южнокорейском Кванджу, где в эти дни проходит 18-й чемпионат мира по водным видам спорта. Города проведения турниров в 2025 и 2027 году должны быть оглашены в 13:00 мск на специальной пресс-конференции.

В конце ноября FINA назвала кандидатов на проведение чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 или 2027 году. В их числе также были Гринсборо (США), Мельбурн (Австралия), Будапешт (Венгрия) и Белград (Сербия), заинтересованность в проведении турнира высказывали Китай и Украина.

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Уже в Кванджу стало известно, что до решающей стадии выбора дошли три кандидата: Казань, Будапешт и Гуанчжоу (Китай). Столица Татарстана принимала чемпионат мира четыре года назад, венгерская столица — два года назад. Дебютным чемпионат мира может стать только для Гуанчжоу, хотя Китай уже проводил турнир в 2011 году, тогда соревнования проходили в Шанхае.

«Создание долгосрочного календаря важно, чтобы гарантировать стабильное положение FINA, которая генерирует необходимые финансовые средства во времена стоящих перед ней вызовов и очень конкурентной международной спортивной среды», — сказал президент FINA Хулио Маглионе.