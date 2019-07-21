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12:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Казань получит право провести ЧМ по водным видам спорта 2025 или 2027 годов

КВАНДЖУ (Корея), 21 июл — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Чемпионат мира по водным видам спорта во второй раз в истории примет Казань.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом стало известно на заседании бюро Международной федерации плавания (FINA), где всего два кандидата представили свои заявки на турниры 2025 или 2027 года — Будапешт и Казань.

«Два кандидата теперь на проведение чемпионатов мира 2025-го или 2027 года — Будапешт и Казань. Мы настаиваем на проведении чемпионата мира 2025 года», — сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов журналистам.

Первый раз в истории Казань приняла этот турнир в 2015 году. «Это была бы красивая история — десять лет спустя», — подчеркнул министр.

«У Катара серьезная нагрузка в связи с чемпионатом мира по футболу, мы это видим. В 2023-м у них чемпионат мира по дзюдо и в 2023 году проводить чемпионат мира по водным видам спорта — это было бы уже слишком. У нас же вся инфраструктура готова и мы готовы провести чемпионат мира хоть завтра. Если не удастся договориться, мы готовы провести чемпионат мира 2025 в Казани», — сказал Леонов.

Кроме того, Казань претендует на проведение чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в 2021 году, а в 2022 году в рамках комплексного чемпионата Европы соревнования по плаванию и гребле.

Ранее Казань получила право на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года.

«Мы ведем переговоры с Европейской лигой плавания о проведении чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в 2021 году, а в 2022-м хотим провести часть объединенного чемпионата по летним видам спорта — то, что было впервые в Глазго в 2018-м. Мы готовы провести в рамках этого турнира соревнования по плаванию и гребле», — заключил министр.

Леонов также заявил, что Казань может принять чемпионат мира по водным видам спорта в 2023 году вместо Катара.

«Мы уведомили FINA, что Казань готова принять чемпионат мира уже в 2023 году вместо Катара. Сегодня объявят решение по 2025 или 2027 году, а потом будем строить переговорный процесс с Катаром по поводу замены года», — добавил он.

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