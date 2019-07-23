Белорус Алексей Жерносек завоевал золотую медаль чемпионата Европы по водным лыжам

Именитый атлет, многократный чемпион и рекордсмен мира подтвердил свой класс в фигурном катании, получив 11620 баллов. На второй строке итогового протокола разместился Пьер Баллон из Франции — 11050 баллов, а третье место занял его соотечественник Луи Дюплан-Фрибург — 10490.

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В активе белорусской команды на турнире и серебро в прыжках с трамплина Анны Стрельцовой, которая показала результат 52,8 м. Опередить белоруску удалось лишь Мари Вымпрянецовой из Греции — 53,1 м.

В сумме многоборья (фигурное катание, прыжок с трамплина и слалом) Анна Стрельцова заняла второе место, третье — у еще одной белоруски Александры Данишевской.

В общекомандном зачете чемпионата сборная Беларуси заняла второе место. Первое — у французских воднолыжников.