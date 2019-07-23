Россияне завоевали три медали в 11-й день ЧМ по водным видам спорта

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Все медали сборной России принесли пловцы. У женщин Юлия Ефимова стала второй на дистанции 100 метров брассом, победу одержала американка Лилли Кинг, бронза досталась итальянке Мартине Карраро.

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У мужчин Евгений Рылов стал серебряным призером на дистанции 100 метров на спине, заплыв выиграл китаец Сюй Цзяюй, третье место занял австралиец Митчелл Ларкин. Россиянин Мартин Малютин стал бронзовым призером на 200 м вольным стилем, такое же время показал британец Данкан Скотт, оба спортсмена получили бронзовые медали. Золото досталось трехкратному олимпийскому чемпиону китайцу Сунь Яну, второе место занял японец Кацухиро Мацумото. Победу в заплыве одержал литовец Данас Рапсис, однако он был дисквалифицирован за фальстарт.

Дарья Васькина показала восьмой результат на дистанции 100 м на спине, победу одержала канадка Кайли Масс, второе место заняла австралийка Минна Атертон, третье — американка Оливия Смолига. На дистанции 1500 метров вольным стилем выиграла итальянка Симона Квадарелла, вторая — немка Сара Кёлер, третья — китаянка Ван Цзяньцзяхэ.

В дисциплине хайдайвинг у женщин австралийская спортсменка Рианна Иффланд завоевала золото, серебро досталось мексиканке Адриане Хименес, бронза — британке Джессике Макаулай, россиянке не принимали участия в этом виде программы.

В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая — 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9−8−2), на третьем — команда Австралии (4−2−4).