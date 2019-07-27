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10:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Стала известна судьба россиян после обрушения навесного этажа на участников ЧМ

Российские спортсмены не пострадали во время обрушения навесного этажа в ночном клубе в южнокорейском городе Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Об это заявили во Всероссийской федерации плавания, передает РИА Новости.

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Источник: Reuters

«У нас никаких жалоб от спортсменов не было. Это прошло мимо нас», — заверили в пресс-службе организации. Тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов также подчеркнул, что его подопечные не получили травм.

Кроме того, инцидент в ночном клубе Кванджу прокомментировала трехкратная призерка Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова, завоевавшая на чемпионате золото. Она призналась, что еще никуда не выходила за время пребывания в Южной Корее, и назвала произошедшее случайностью. «Не то чтобы я опасаюсь куда-то выходить. (…) Как пожар или любое другое бедствие, это могло случиться где угодно», — отметила она.

Международная федерация плавания (FINA) выразила соболезнования жертвам. «[Организация] тщательно следит за ситуацией и примет все меры для обеспечения медицинской помощью в случае необходимости», — заявили в FINA.

Ранее агентство «Ёнхап» со ссылкой на городские власти сообщило о двух погибших и более десяти пострадавших в результате происшествия. Конструкция, располагавшаяся на высоте 2,5 метра, обрушилась в 2:30 по местному времени. В этот момент на ней было более 100 человек. Предположительно, она не выдержала веса находившихся на ней гостей.

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