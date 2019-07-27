Стала известна судьба россиян после обрушения навесного этажа на участников ЧМ

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«У нас никаких жалоб от спортсменов не было. Это прошло мимо нас», — заверили в пресс-службе организации. Тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов также подчеркнул, что его подопечные не получили травм.

Кроме того, инцидент в ночном клубе Кванджу прокомментировала трехкратная призерка Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова, завоевавшая на чемпионате золото. Она призналась, что еще никуда не выходила за время пребывания в Южной Корее, и назвала произошедшее случайностью. «Не то чтобы я опасаюсь куда-то выходить. (…) Как пожар или любое другое бедствие, это могло случиться где угодно», — отметила она.

Международная федерация плавания (FINA) выразила соболезнования жертвам. «[Организация] тщательно следит за ситуацией и примет все меры для обеспечения медицинской помощью в случае необходимости», — заявили в FINA.