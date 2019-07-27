Американские ватерполистки обрушили балкон. Есть жертвы
Один участник чемпионата мира остается в больнице. Спортсмены соболезнуют семьям погибших.
Один участник чемпионата мира остается в больнице. Спортсмены соболезнуют семьям погибших.
Чрезвычайное происшествие на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу. В ночь на субботу рухнул внутренний балкон в ночном клубе Coyote Ugly в центре города рядом с деревней участников соревнований. Погибли две корейцев, 17 человек получили ранения. Среди пострадавших — девять участников чемпионата мира, а также твое узбекских студентов. По неофициальной информации, в больнице находится ватерполист, его имя пока не называется. Южнокорейское информационное агентство Yonhap пишет, что состояние всех госпитализированных удовлетворительное, некоторые из них уже отпущены домой.
Это ужасная трагедия. Игроки мужских и женских команд праздновали победу американок в чемпионате мира, когда в клубе обрушился балкон. Наши сердца обращены к жертвам катастрофы и их семьям.
Трагедия произошла в 2.30 утра. В Coyote Ugly в это время находились более 20 участников чемпионата мира из сборных США, Австралии, Новой Зеландии, Голландии, Италии и Бразилии. Федерации водного поло США, Австралии, Новой Зеландии уже выступили с заявлениями, что их подопечным удалось избежать серьезных травм. Корейские спасатели в общей сложности доставили в больницу девять участников чемпионата мира (восемь ватерполистов — четверых американцев, двух новозеландцев, одного голландца, одного итальянца, а также одного бразильского пловца). Травмы варьировались от кровоподтеков до порезов на руках и ногах.
— Большинство спортсменов благополучно вернулись в деревню после осмотра в больнице, — говорится в
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Как сообщает специальный корреспондент «СЭ» Владимир Иванов, в месте проведения чемпионата мира нет никакой паники. Многие спортсмены и жители Кванджу узнали о случившемся только из
Мы просто танцевали, в потом вдруг упали с высоты
пять-шестьметров. Затем все стали выбегать из клуба. Мы буквально упали на головы людям под нами. Мы были в шоке. Хотели как-топомочь, но особо сделать ничего не могли. Мы переживали, когда пересчитывали, всем из нашей команды удалось спастись.
Лидер сборной России Юлия Ефимова назвала инцидент случайностью и заявила, что не собирается
— Не то, чтобы я опасаюсь
Женская сборная США по водному поло в пятницу стала чемпионом мира, выиграв финальный матч у испанок со счетом 11:6. В матче за третье место австралийки оказались сильнее венгерок — 10:9. Россиянки с тем же счетом в матче за пятое место одолели сборную Италии. У мужчин медальные матчи пройдут в субботу. В финале встретятся сборные Испании и Италии.