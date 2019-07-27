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10:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Американские ватерполистки обрушили балкон. Есть жертвы

Один участник чемпионата мира остается в больнице. Спортсмены соболезнуют семьям погибших.

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Источник: AFP 2019

Чрезвычайное происшествие на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу. В ночь на субботу рухнул внутренний балкон в ночном клубе Coyote Ugly в центре города рядом с деревней участников соревнований. Погибли две корейцев, 17 человек получили ранения. Среди пострадавших — девять участников чемпионата мира, а также твое узбекских студентов. По неофициальной информации, в больнице находится ватерполист, его имя пока не называется. Южнокорейское информационное агентство Yonhap пишет, что состояние всех госпитализированных удовлетворительное, некоторые из них уже отпущены домой.

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Это ужасная трагедия. Игроки мужских и женских команд праздновали победу американок в чемпионате мира, когда в клубе обрушился балкон. Наши сердца обращены к жертвам катастрофы и их семьям.
Кристофер Рэмси
генеральный директор федерации водного поло США

Трагедия произошла в 2.30 утра. В Coyote Ugly в это время находились более 20 участников чемпионата мира из сборных США, Австралии, Новой Зеландии, Голландии, Италии и Бразилии. Федерации водного поло США, Австралии, Новой Зеландии уже выступили с заявлениями, что их подопечным удалось избежать серьезных травм. Корейские спасатели в общей сложности доставили в больницу девять участников чемпионата мира (восемь ватерполистов — четверых американцев, двух новозеландцев, одного голландца, одного итальянца, а также одного бразильского пловца). Травмы варьировались от кровоподтеков до порезов на руках и ногах.

— Большинство спортсменов благополучно вернулись в деревню после осмотра в больнице, — говорится в пресс-релизе оргкомитета чемпионата мира. — У семи пострадавших спортсменов — легкие травмы, еще один остается в больнице для прохождения дальнейшего лечения и наложения швов на травмированную ногу. Оргкомитет следит за ситуацией и делает все необходимое для лечения, транспортировки, перевода на родной язык и прочей поддержки.

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В пресс-службе Всероссийской федерации плавания сообщили, что российские пловцы не пострадали. «У нас никаких жалоб от спортсменов не было. Это прошло мимо нас», — цитируют «РИА Новости» представителей Всероссийской федерации плавания.

Как сообщает специальный корреспондент «СЭ» Владимир Иванов, в месте проведения чемпионата мира нет никакой паники. Многие спортсмены и жители Кванджу узнали о случившемся только из пресс-релиза ФИНА. В пострадавшем ночном клубе находилось около 370 человек (из них — более ста на балконе), и большая часть из них была организовано эвакуирована. Медики даже действовали четко и слаженно. Спасатели говорят, что балкон был построен незаконно и рухнул от перегрузки. Один человек погиб под обломками на месте, второй от ран скончался в больнице.

Источник: AFP 2019
Мы просто танцевали, в потом вдруг упали с высоты пять-шесть метров. Затем все стали выбегать из клуба. Мы буквально упали на головы людям под нами. Мы были в шоке. Хотели как-то помочь, но особо сделать ничего не могли. Мы переживали, когда пересчитывали, всем из нашей команды удалось спастись.
Мэтт Смолл
капитан сборной Новой Зеландии по водному поло
Источник: AFP 2019

Лидер сборной России Юлия Ефимова назвала инцидент случайностью и заявила, что не собирается из-за него ограничивать себя в передвижениях по Кванджу.

— Не то, чтобы я опасаюсь куда-то выходить, бояться куда-то выйти — ну это бред, — цитируют «РИА Новости» Ефимову. — Другое дело, что времени у меня на все это нет. Я, собственно, еще никуда здесь не выходила. Как пожар или любое другое бедствие, это могло случиться где угодно. Это случайность.

Источник: AFP 2019

Женская сборная США по водному поло в пятницу стала чемпионом мира, выиграв финальный матч у испанок со счетом 11:6. В матче за третье место австралийки оказались сильнее венгерок — 10:9. Россиянки с тем же счетом в матче за пятое место одолели сборную Италии. У мужчин медальные матчи пройдут в субботу. В финале встретятся сборные Испании и Италии.

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