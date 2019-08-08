Украинцы примут участие в чемпионате мира по клифф-дайвингу в Крыму

«Из Украины приехал к нам Леша Пригоров, он участвует второй раз. Слава Колесников приезжает первый раз. Никаких проблем. Они пересекают границу законным путем, как и большинство туристов, потому что Украина не приветствует перелеты в Крым с материковой части России. Проблем ранее не возникало. Они считают, что это достижение, что их спортсмены занимают лидирующие позиции в “оккупированном” Крыму», — отметил организатор Кубка.