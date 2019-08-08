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10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
13:59 (мск), источник: РИА Крым

Украинцы примут участие в чемпионате мира по клифф-дайвингу в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. Спортсмены из Украины Вячеслав Колесников и Алексей Пригоров примут участие в Кубке мира по прыжкам в воду с высоты «Crimea Cliff Diving World Cup», который третий раз состоится в Симеизе. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия Сегодня» сообщил председатель КРОО «Фрирайт», вице-президент Российской Федерации прыжков в воду Анри Канунов.

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Источник: РИА "Новости"

«Из Украины приехал к нам Леша Пригоров, он участвует второй раз. Слава Колесников приезжает первый раз. Никаких проблем. Они пересекают границу законным путем, как и большинство туристов, потому что Украина не приветствует перелеты в Крым с материковой части России. Проблем ранее не возникало. Они считают, что это достижение, что их спортсмены занимают лидирующие позиции в “оккупированном” Крыму», — отметил организатор Кубка.

Кроме того, в чемпионате примут участие спортсмены из стран Европы и Америки.

В Симеизе 10 августа пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с высоты «Crimea Cliff Diving World Cup». В шоу примут участие 14 клифф-дайверов из разных точек планеты, включая Великобританию, США, Чехию, Италию, Бразилия и другие. Лучшие из лучших будут бороться за Кубок мира по прыжкам в воду с высоты 27 метров.

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