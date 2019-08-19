Анна Стрельцова завоевала две серебряные медали на ЧМ по водным лыжам в Малайзии

Белоруска стала второй в прыжках с трамплина, показав результат в 53,5 м. Золотую награду завоевала австралийка Джассинта Кэролл — 54,9 м. Бронзовая медаль досталась спортсменке из США Регине Жакесс (51,2 м).

Также серебро на счету Анны Стрельцовой в общем зачете (фигурное катание, прыжки с трамплином, слалом). На высшую ступень пьедестала почета поднималась канадка Уитни Макклинток, третье место заняла спортсменка из США Брук Бэлдвин.