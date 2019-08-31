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31 августа, источник: БЕЛТА

Александра Романовская выиграла открытый ЧБ по прыжкам на лыжах в воду, Анна Гуськова — 2-я, Алла Цупер — 3-я

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Александра Романовская стала победительницей открытого чемпионата страны по прыжкам на лыжах в воду, передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Судьи оценили прыжок белоруски в 122,35 балла. На вторую ступень пьедестала почета поднялась ее партнерша по команде, олимпийская чемпионка 2018 года Анна Гуськова (108,75). Бронзовую награду завоевала также белоруска, победительница Игр-2014 Алла Цупер (107,54).

«Выступать было немного тяжело, так как перед соревнованиями я приболела, но в целом все получилось. Данный старт — это возможность показать свою работу за лето, возможности нашей команды», — сказала Александра Романовская журналистам.

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У мужчин на высшую ступень пьедестала почета поднялся швейцарец Ноа Рот (130,00). Серебро на счету белоруса Станислава Гладченко (129,85). Замкнул тройку лидеров атлет из Швейцарии Пирмин Вернер (121,00).

Участие в открытом чемпионате Беларуси по прыжкам на лыжах в воду приняли около 50 атлетов из девяти стран.

Среди иностранных спортсменов в Минске выступили чемпионы мира из Швейцарии Кэрол Бувард, Николас Гигакс, австралийка Лаура Пил. Ее партнерша по команде серебряный и бронзовый призер мировых форумов Даниэль Скотт, а также профессиональные спортсмены из Германии, Казахстана, России, Чехии, Украины и Бразилии.

Организаторами соревнований выступили Министерство спорта и туризма, Белорусская федерация фристайла, Белорусский лыжный союз и Республиканский центр олимпийской подготовки по фристайлу.

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