Назначен новый президент Федерации водных видов спорта Казахстана

На конференции были рассмотрены итоги деятельности федерации за 2016−2019 годы, обсуждены отчеты главных тренеров о достигнутых спортивных результатах, вопросы текущей деятельности, поставлены задачи на грядущий период и проведены перевыборы руководящих органов.

Президент федерации Тимур Кулибаев во избежание конфликтов интересов, ввиду переизбрания его на должность президента НОК, сложил с себя полномочия главы Федерации водных видов спорта.

Единогласным решением конференции президентом федерации был избран Андрей Крюков.

Крюков долгое время занимал в федерации должность генерального секретаря, продолжительное время является членом Исполнительного комитета Международной федерации плавания (FINA) и ряда других международных организаций. В своем выступлении Крюков поблагодарил Кулибаева за оказанное доверие и поддержку.

На должность генерального секретаря федерации был избран Сергей Дроздов, заслуженный тренер Республики Казахстан, многие годы возглавлявший мужскую национальную сборную по водному поло.

Кулибаев поздравил вновь избранных руководителей федерации, отметил их профессионализм и высокую компетентность. В своем поздравлении выразил поддержку в продолжении дальнейшего сотрудничества водных видов спорта с НОК.

«В целом за отчетный период Федерацией водных видов спорта проведена большая результативная работа. Запущены новые долгосрочные олимпийские проекты, и на сегодня водные виды являются одними из активных участников отечественного спортивного движения. Водные виды спорта во всемирном олимпийском движении сегодня занимают ведущие позиции. И я бы хотел, чтобы и в казахстанском спорте наши “водники” также занимали ведущие позиции. Желаю новым руководителям, спортсменам и тренерам федерации успехов», — подытожил Кулибаев.