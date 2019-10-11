Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Барыс
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Салават Юлаев
Футбол. Сборные
21:00
Марокко
Ливия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Черногория
Болгария
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Чехия
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Украина
Литва
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Португалия
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Турция
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Исландия
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Андорра
Молдавия
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Вегас Голден Найтс
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
45
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Калгари Флэймз
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Вашингтон Кэпиталз
65
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
52
Футбол. Сборные
12.10
Уругвай
Перу
Хоккей. НХЛ
12.10
Баффало Сэйбрз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
12.10
Коламбус Блю Джэкетс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз
Сент-Луис Блюз
46
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Тампа-Бэй Лайтнинг
37
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Детройт Ред Уингз
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Эдмонтон Ойлерз
Б
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Анахайм Дакс
21
Футбол. Сборные
01:00
Венесуэла
Боливия
41
Все события
Фоторепортажи
17Федор Черенков: пять лет без легенды № 10
9Россия разгромила Шотландию в Лужниках
11:33 (мск), источник: Vesti.kz

Назначен новый президент Федерации водных видов спорта Казахстана

В Нур-Султане состоялась внеочередная конференция Федерации водных видов спорта Казахстана (ФВВС), в которой приняли участие спортсмены и тренеры, делегаты, представители регионов, руководители Национального олимпийского комитета, представители Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и спортивной общественности, сообщает пресс-служба ФВВС.

Наверх

На конференции были рассмотрены итоги деятельности федерации за 2016−2019 годы, обсуждены отчеты главных тренеров о достигнутых спортивных результатах, вопросы текущей деятельности, поставлены задачи на грядущий период и проведены перевыборы руководящих органов.

Президент федерации Тимур Кулибаев во избежание конфликтов интересов, ввиду переизбрания его на должность президента НОК, сложил с себя полномочия главы Федерации водных видов спорта.

Единогласным решением конференции президентом федерации был избран Андрей Крюков.

Крюков долгое время занимал в федерации должность генерального секретаря, продолжительное время является членом Исполнительного комитета Международной федерации плавания (FINA) и ряда других международных организаций. В своем выступлении Крюков поблагодарил Кулибаева за оказанное доверие и поддержку.

На должность генерального секретаря федерации был избран Сергей Дроздов, заслуженный тренер Республики Казахстан, многие годы возглавлявший мужскую национальную сборную по водному поло.

Кулибаев поздравил вновь избранных руководителей федерации, отметил их профессионализм и высокую компетентность. В своем поздравлении выразил поддержку в продолжении дальнейшего сотрудничества водных видов спорта с НОК.

«В целом за отчетный период Федерацией водных видов спорта проведена большая результативная работа. Запущены новые долгосрочные олимпийские проекты, и на сегодня водные виды являются одними из активных участников отечественного спортивного движения. Водные виды спорта во всемирном олимпийском движении сегодня занимают ведущие позиции. И я бы хотел, чтобы и в казахстанском спорте наши “водники” также занимали ведущие позиции. Желаю новым руководителям, спортсменам и тренерам федерации успехов», — подытожил Кулибаев.

Участники конференции и члены федерации поблагодарили Кулибаева за работу, неоценимую поддержку и личный вклад в развитие водных видов спорта в стране.

Стало известно о состоянии здоровья попавшего в жуткую аварию чемпиона мира
Сборной России осталось сделать один шаг до Евро-2020
РПЛ на экспорт: кто уедет в Англию
Нам надо заново учиться болеть за сборную. Раньше было лучше
Роберто Карлос описал безумие в «Реале» эпохи «галактикос»
Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ
Титульный спонсор задумался об отказе от «Манчестер Юнайтед»
Тренер Шотландии назвал ужасным результат матча с Россией
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь