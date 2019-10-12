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19:27 (мск), источник: ТАСС

Колобков посетил Центр развития водных видов спорта FINA в Казани

КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков посетил Центр развития водных видов спорта Международной федерации плавания (FINA) в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции спортивных и социальных проектов.

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Источник: РИА "Новости"

Колобков провел встречу со спортсменами и тренерами Центра, который был открыт в сентябре 2018 года.

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«Создание Центра FINA — это хороший пример сотрудничества Министерства спорта РФ и FINA, — заявил Колобков. — Думаю, что инфраструктуру, которая была построена для крупнейших соревнований, надо использовать не только для проведения турниров, но и для подготовки спортсменов, и в том числе — атлетов из других стран. Отрадно, что все спортсмены, принявшие участие в программах Центра, повысили свое мастерство, в этом и была наша задача — поднять уровень развития спорта и уровень подготовки спортсменов, которые не имеют возможности так же профессионально готовиться в своих странах. Россия открыта для сотрудничества с международными федерациями, Центр развития водных видов спорта FINA существует не только в России, FINA высоко оценивает это и доверяет нам проведение крупнейших соревнований».

Также министр провел заседание наблюдательного совета АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», в котором приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра просвещения России Ирина Потехина, министр спорта Татарстана Владимир Леонов, генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров и другие официальные лица. «За 10 лет дирекция провела множество мероприятий как спортивных, так и других, все они прошли на высоком уровне, Министерство спорта РФ удовлетворено вашей работой, — сказал Колобков. — Впереди у нас много проектов, важно и то, что дирекция является оператором по внедрению ВФСК ГТО [ Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” ]. Надеюсь, что в ближайшие годы мы проведем еще много мероприятий».

В 2019 году дирекция продолжает свою работу по внедрению комплекса ГТО в России. Общее число зарегистрированных пользователей в системе АИС ГТО составляет 11,45 млн чел, из них 6,75 приступили к тестированию, 2,68 млн — успешно сдали нормативы.

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