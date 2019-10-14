Александра Данишевская выиграла золото Всемирных пляжных игр в Катаре

Самой успешной для белоруски стала вторая попытка. Спортсменка выполнила прыжок на 49,5 м. Конкурентки не смогли превзойти этот результат. Бронзовую медаль выиграла еще одна белоруска — Анна Стрельцова (49 м). Ютта Менестрина (49,3 м) из Финляндии стала обладательницей серебра.

Читайте также Адеев стал вторым в плавании на открытой воде на Всемирных пляжных играх

«Счастлива и не ожидала, что сумею победить. Пыталась показать свой лучший результат. Все соперницы сильные и достойные. После прыжка сильно волновалась, потому что после меня могли показать и более высокий результат. Очень приятное завершение сезона», — отметила Александра Данишевская, подводя итоги турнира.

В прыжках на водных лыжах с трамплина сегодня будут соревноваться и мужчины. Беларусь в данном виде программы представляет Степан Шпак.