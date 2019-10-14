Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Косово
Черногория
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Болгария
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Украина
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Литва
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Молдавия
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Исландия
Андорра
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Франция
Турция
Футбол. Сборные
2-й тайм
Чехия
Северная Ирландия
23
Футбол. Сборные
2-й тайм
Египет
Ботсвана
00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Бостон Брюинз
Анахайм Дакс
20
Хоккей. НХЛ
2-й период
Оттава Сенаторз
Миннесота Уайлд
00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Джерси Дэвилз
Флорида Пантерз
41
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Йорк Айлендерс
Сент-Луис Блюз
01
Хоккей. КХЛ
3-й период
ХК Динамо
Металлург Мг
43
Хоккей. НХЛ
22:00
Баффало Сэйбрз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
23:59
Вашингтон Кэпиталз
Колорадо Эвеланш
Футбол. Сборные
19:00
Руанда
Танзания
00
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Автомобилист
31
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сибирь
ОТ
21
Футбол. Сборные
15.10
Венесуэла
Тринидад и Тобаго
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо Р
34
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Адмирал
ОТ
01
Хоккей. НХЛ
15.10
Чикаго Блэкхокс
Эдмонтон Ойлерз
Все события
Фоторепортажи
9Россия разгромила Шотландию в Лужниках
11Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро
11:25 (мск), источник: БЕЛТА

Александра Данишевская выиграла золото Всемирных пляжных игр в Катаре

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская воднолыжница Александра Данишевская завоевала золотую медаль в прыжках с трамплина на Всемирных пляжных играх в Дохе (Катар), сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НОК Беларуси.

Наверх

Самой успешной для белоруски стала вторая попытка. Спортсменка выполнила прыжок на 49,5 м. Конкурентки не смогли превзойти этот результат. Бронзовую медаль выиграла еще одна белоруска — Анна Стрельцова (49 м). Ютта Менестрина (49,3 м) из Финляндии стала обладательницей серебра.

Читайте также
Адеев стал вторым в плавании на открытой воде на Всемирных пляжных играх

«Счастлива и не ожидала, что сумею победить. Пыталась показать свой лучший результат. Все соперницы сильные и достойные. После прыжка сильно волновалась, потому что после меня могли показать и более высокий результат. Очень приятное завершение сезона», — отметила Александра Данишевская, подводя итоги турнира.

В прыжках на водных лыжах с трамплина сегодня будут соревноваться и мужчины. Беларусь в данном виде программы представляет Степан Шпак.

Всемирные пляжные игры продлятся в Дохе до 16 октября. Медали разыгрываются в 14 дисциплинах: пляжных гандболе, футболе, теннисе, волейболе и борьбе, а также в баскетболе 3×3, акватлоне, корфболе, вейкборде, водных лыжах, скейтборде, плавании на открытой воде, ката (карате) и боулдеринге (вид скалолазания). В соревнованиях участвуют более 1240 атлетов. -0-

Читайте также
 Известный актер похудел на 100 кг
Дочь Игоря Николаева восхитила пользователей сети оригинальным видео
Доменико Тедеско: Против пиджаков ничего не имею
Первый канал покажет матч «Барселона» — «Реал» в прямом эфире
Сергей Юран назвал назначение Тедеско «путем в никуда»
Два российских тяжелоатлета дисквалифицированы на четыре года
Два матча в Петербурге: где Россия будет играть на Евро
Франция — Турция: стали известны стартовые составы команд
Названы звезды недели в Национальной хоккейной лиге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь