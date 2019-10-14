Рянзин принес сборной РФ первую золотую медаль на Всемирных пляжных играх в Катаре

Россиянин набрал 59,9 балла. Серебряную медаль завоевал белорусский спортсмен Степан Шпак (59,2), бронза в активе чилийца Эмиля Риттера (59,1).
В воскресенье россиянин Денис Адеев завоевал серебряную медаль в плавании на открытой воде на дистанции 5 км.
В общекомандном зачете российская сборная расположилась на третьем месте, имея в активе две медали (1−1−0). Лидирует сборная Испании (4−0−0), на втором месте идет команда Белоруссии (1−1−1).
Рянзин является серебряным призером чемпионата Европы (2011), чемпионом России в многоборье (2019).
Первые Всемирные пляжные игры завершатся 16 октября.