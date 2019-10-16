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15 октября, источник: БЕЛТА

Степан Шпак выиграл серебро Всемирных пляжных игр в Катаре

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский воднолыжник Степан Шпак стал обладателем серебра в прыжках с трамплина на Всемирных пляжных играх в Катаре, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НОК Беларуси.

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Степан Шпак считался одним из фаворитов состязаний и, уверенно проведя все три попытки, во второй показал лучший результат — 59,2 м. Превзойти достижение белоруса смог только Владимир Рянзин из России — 59,9 м. Третье место занял Эмиль Риттер (Чили) — 59,1 м.

«Результатом доволен. Соперники очень серьезные, условия непростые. Тем не менее, справился. Организация игр на высоте», — отметил белорусский спортсмен, подводя итоги соревнований.

Серебряная награда Степана Шпака — третья в копилке сборной Беларуси по водным лыжам на I Всемирных пляжных играх в Катаре. Ранее две медали в прыжках с трамплина завоевали Александра Данишевская (золото) и Анна Стрельцова (бронза).

Александра Данишевская выиграла золото Всемирных пляжных игр в КатареСамой успешной для белоруски стала вторая попытка. Спортсменка выполнила прыжок на 49,5 м. Конкурентки не смогли превзойти этот результат.

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