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15 октября, источник: БЕЛТА

Александра Данишевская: Золото Всемирных пляжных игр в Дохе — самый значимый результат сезона

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золото Всемирных пляжных игр в Дохе стало для белорусской воднолыжницы Александры Данишевской самым значимым результатом сезона. Об этом спортсменка заявила во время встречи призеров и участников состязаний в Национальном аэропорту Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НОК Беларуси.

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«Каждый спортсмен стремится показать наиболее высокий результат. Немного непривычно было выступать на морской воде (соревнования на водных лыжах чаще проходят в пресной воде), но к финалу уже адаптировались. Впервые водные лыжи были представлены на крупном масштабном спортивном форуме. С атлетами из других видов часто общались, смотрели футбол, волейбол — ощущение Олимпиады. С медалью уже поздравили многие: друзья, родные. Не скрою, что золото Всемирных пляжных игр в Дохе — самый значимый результат в сезоне», — сказала Александра Данишевская.

Благодаря золотой, серебряной и бронзовой наградам Беларусь входит в число пяти лучших команд на спортивном форуме в Катаре. Всемирные пляжные игры проходят под эгидой Ассоциации Национальных олимпийских комитетов (АНОК) и будут проводиться один раз в два года. После завершения пляжных игр в Дохе 17—18 октября состоится XXIV Генеральная ассамблея АНОК.

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