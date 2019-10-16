Александра Данишевская: Золото Всемирных пляжных игр в Дохе — самый значимый результат сезона

«Каждый спортсмен стремится показать наиболее высокий результат. Немного непривычно было выступать на морской воде (соревнования на водных лыжах чаще проходят в пресной воде), но к финалу уже адаптировались. Впервые водные лыжи были представлены на крупном масштабном спортивном форуме. С атлетами из других видов часто общались, смотрели футбол, волейбол — ощущение Олимпиады. С медалью уже поздравили многие: друзья, родные. Не скрою, что золото Всемирных пляжных игр в Дохе — самый значимый результат в сезоне», — сказала Александра Данишевская.