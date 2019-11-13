Россия примет чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года

Чемпионат Европы по водным видам спорта проводится раз в два года, Россия еще ни разу не принимала турнир.

«На последнем бюро LEN было принято решение, что чемпионат Европы 2020 года пройдет в Будапеште, 2022 года — в Риме. Что касается турнира в 2024 году, то его примет Россия, это сто процентов. Приоритетным вариантом является Казань, но если город не подтвердит намерение принять турнир, он пройдет в Нижнем Новгороде», — сказал Власенко.

В 2018 году турнир проходил в британском Глазго в рамках первого объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Во второй раз подобный турнир пройдет в 2022 году в Мюнхене, однако на этот раз соревнования по водным видам спорта состоятся отдельно.