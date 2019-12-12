Соревнования по серфингу в рамках ОИ-2024 пройдут на Таити
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Соревнования по серфингу на Олимпийских играх 2024 года пройдут на Таити, сообщается в микроблоге оргкомитета Игр в Twitter.
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Соревнования по серфингу на Олимпийских играх 2024 года пройдут на Таити, сообщается в микроблоге оргкомитета Игр в Twitter.
Олимпиада 2024 года пройдет в Париже. Серфинг был предварительно включен в программу Игр в июне.
Теперь решение оргкомитета Игр-2024 должен утвердить Международный олимпийский комитет.