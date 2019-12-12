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12 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Соревнования по серфингу в рамках ОИ-2024 пройдут на Таити

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Соревнования по серфингу на Олимпийских играх 2024 года пройдут на Таити, сообщается в микроблоге оргкомитета Игр в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Олимпиада 2024 года пройдет в Париже. Серфинг был предварительно включен в программу Игр в июне.

Теперь решение оргкомитета Игр-2024 должен утвердить Международный олимпийский комитет.

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