FINA перенесла или отменила 12 турниров по водным видам спорта из-за коронавируса

Среди перенесенных соревнований были квалификационные турниры к Олимпийским играм 2020 года. Женский квалификационный турнир по водному поло пройдет 17—24 апреля в итальянском Триесте, мужской — с 31 июня по 7 июля в нидерландском Роттердаме. Даты проведения Кубка мира по прыжкам воду и квалификационного турнира к Играм-2020 по синхронному плаванию находятся на стадии обсуждения.

Этап мировой серии по прыжкам в воду в Казани, который изначально был запланирован на 20—22 марта , пройдет в сентябре или октябре 2020 года. Также в столице Татарстана пройдет этап Мировой лиги по водному поло. Соревнование предполагалось провести 17—19 апреля , новые даты еще не определены.