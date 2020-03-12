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18:08 (мск), источник: ТАСС

FINA перенесла или отменила 12 турниров по водным видам спорта из-за коронавируса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Международная федерация плавания (FINA) сообщила о переносе или отмене 12 турниров 2020 года в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба FINA.

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Среди перенесенных соревнований были квалификационные турниры к Олимпийским играм 2020 года. Женский квалификационный турнир по водному поло пройдет 17—24 апреля в итальянском Триесте, мужской — с 31 июня по 7 июля в нидерландском Роттердаме. Даты проведения Кубка мира по прыжкам воду и квалификационного турнира к Играм-2020 по синхронному плаванию находятся на стадии обсуждения.

Этап мировой серии по прыжкам в воду в Казани, который изначально был запланирован на 20—22 марта, пройдет в сентябре или октябре 2020 года. Также в столице Татарстана пройдет этап Мировой лиги по водному поло. Соревнование предполагалось провести 17—19 апреля, новые даты еще не определены.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

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