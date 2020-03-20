ЧЕ по водным видам спорта предварительно перенесен на август из-за коронавируса

Первоначально турнир должен был пройти 11—24 мая в Будапеште, но был перенесен на 17—30 августа . В релизе LEN отмечается, что окончательные даты будут подтверждены в конце мая или начале июня.

«Посоветовавшись с заинтересованными сторонами, мы определили предварительные даты проведения чемпионата — 17—30 августа , — сказал президент LEN Паоло Барелли. — Однако на данном этапе трудно, если это вообще возможно, что-то конкретное планировать, поэтому мы договорились с организаторами в Венгрии обсудить ситуацию в конце мая или начале июня, чтобы решить, сможем ли мы подтвердить эти даты».

Барелли добавил, что если ситуация с коронавирусом в ближайшее время не нормализуется, то чемпионат Европы может быть перенесен на 2021 год. «Наша общая задача заключается в защите здоровья спортсменов и предоставления им наилучших условий для состязаний», — сказал он.