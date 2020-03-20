ЧЕ по водным видам спорта предварительно перенесен на август из-за коронавируса
ТАСС, 20 марта. Чемпионат Европы 2020 года по водным видам спорта предварительно перенесен с мая на август
ТАСС, 20 марта. Чемпионат Европы 2020 года по водным видам спорта предварительно перенесен с мая на август
Первоначально турнир должен был пройти
«Посоветовавшись с заинтересованными сторонами, мы определили предварительные даты проведения чемпионата —
Барелли добавил, что если ситуация с коронавирусом в ближайшее время не нормализуется, то чемпионат Европы может быть перенесен на 2021 год. «Наша общая задача заключается в защите здоровья спортсменов и предоставления им наилучших условий для состязаний», — сказал он.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения.