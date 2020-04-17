Девушка с Марса: звезда Playboy, покорившая олимпийского чемпиона

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Пара познакомилась в начале уже далекого 2016 года в одном из клубов Лос-Анджелеса. Поначалу их отношения никак не развивались, но летом девушка приняла решение поехать в Рио-де-Жанейро поболеть за пловца на Олимпиаде. В Рио Лохте помимо завоеванного золота в эстафете попал в скандал с инсценировкой ограбления после попойки в одном из баров, за что вместе с партнерами по сборной США получил дисквалификацию. И Кайла заверила, что поддержит своего возлюбленного после того, как на него ополчились многие спортсмены и болельщики. А несколько недель спустя пара объявила о помолвке.

Два года спустя спортсмен угодил в еще одну неприятную историю. Райан получил 14-месячную дисквалификацию, выложив в соцсетях фотографию того, как ему делают внутривенную инъекцию, запрещенную антидопинговыми правилами. Наша героиня, разумеется, не оставила мужа в трудную минуту.

Незадолго до знакомства с Райаном Кайла стала звездой популярного журнала Playboy, украсив обложку июльского номера 2015 года. Кайла признавалась, что готова была бы полететь на Марс, чтобы стать первой девушкой Playboy на Красной планете.

Мечтам Кайлы о покорении соседнего с Землей мира не суждено было сбыться, но девушка совсем не переживает по этому поводу. За годы жизни с Райаном Кайла родила двух детей: мальчика Кейдена и девочку Лив. Кроме того, по словам главы семьи, он, отбыв дисквалификацию, готов попробовать свои силы на пятой Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии коронавируса перенесена на 2021 год.

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