Чемпионат мира по водным видам спорта в Японии перенесен на 2022 год
ТАСС, 4 мая. Международная федерация плавания (FINA) подтвердила новые даты проведения чемпионата мира по водным видам спорта в японской Фукуоке. Об этом сообщает
ТАСС, 4 мая. Международная федерация плавания (FINA) подтвердила новые даты проведения чемпионата мира по водным видам спорта в японской Фукуоке. Об этом сообщает
Изначально турнир должен был пройти с 16 июля по 1 августа 2021 года, однако после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о том, что перенесенная
«После взаимодействия с соответствующими заинтересованными сторонами и получения от них отзывов мы не сомневаемся, что принятое решение обеспечит наилучшие возможные условия для всех участников чемпионата. Мы с нетерпением ждем возможности увидеть лучших спортсменов со всего мира, которые примут участие в соревнованиях в городе Фукуока в 2022 году», — сказал глава FINA Хулио Маглионе.
В 2023 году чемпионат мира по водным видам спорта должна принять Доха, в 2025 году соревнования состоятся в Казани.