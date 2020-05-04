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11:52 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат мира по водным видам спорта в Японии перенесен на 2022 год

ТАСС, 4 мая. Международная федерация плавания (FINA) подтвердила новые даты проведения чемпионата мира по водным видам спорта в японской Фукуоке. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Изначально турнир должен был пройти с 16 июля по 1 августа 2021 года, однако после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о том, что перенесенная из-за коронавируса Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, проведение мирового первенства в запланированные сроки стало невозможным. В итоге было принято решение провести соревнования с 13 по 29 мая 2022 года.

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«После взаимодействия с соответствующими заинтересованными сторонами и получения от них отзывов мы не сомневаемся, что принятое решение обеспечит наилучшие возможные условия для всех участников чемпионата. Мы с нетерпением ждем возможности увидеть лучших спортсменов со всего мира, которые примут участие в соревнованиях в городе Фукуока в 2022 году», — сказал глава FINA Хулио Маглионе.

В 2023 году чемпионат мира по водным видам спорта должна принять Доха, в 2025 году соревнования состоятся в Казани.

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