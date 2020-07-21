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16:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

FINA выделит более 6 миллионов долларов для поддержки атлетов перед ОИ

Международная федерация плавания (FINA) в официальном пресс-релизе объявила, что выделит более 6 миллионов долларов США в рамках глобального плана поддержки спортсменов, которые готовятся выступить на Олимпиаде летом 2021 года, в период пандемии коронавируса.

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Источник: Спорт РИА Новости

На гранты как минимум 160 национальным федерациям — для подготовки спортсменов, проведения соревнований, расходов на проживание — будет выделено суммарно 4 миллиона.

Континентальным организациям будет выделено 460 тысяч для предоставления дополнительных ресурсов спортсменам.

Два миллиона будет потрачено на поддержку спортсменов специальной стипендиальной программы FINA (FINA Scholarship Programme), занимающихся как в учебных центрах FINA, так и в тренировочных центрах национальных федераций.

В нее войдут 100 спортсменов (80 пловцов, 20 прыгунов в воду) из национальных федераций, у которых пока нет квалификационных нормативов. Это позволит им проводить тренировки в центрах FINA в Сенегале, Таиланде, России и США. Каждый из этих спортсменов получит право на поддержку в сумме до 2 тысяч долларов США в месяц на расходы на проживание, тренировочные мероприятия со специалистами мирового класса.

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