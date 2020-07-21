FINA выделит более 6 миллионов долларов для поддержки атлетов перед ОИ

Два миллиона будет потрачено на поддержку спортсменов специальной стипендиальной программы FINA (FINA Scholarship Programme), занимающихся как в учебных центрах FINA, так и в тренировочных центрах национальных федераций.

В нее войдут 100 спортсменов (80 пловцов, 20 прыгунов в воду) из национальных федераций, у которых пока нет квалификационных нормативов. Это позволит им проводить тренировки в центрах FINA в Сенегале, Таиланде, России и США. Каждый из этих спортсменов получит право на поддержку в сумме до 2 тысяч долларов США в месяц на расходы на проживание, тренировочные мероприятия со специалистами мирового класса.