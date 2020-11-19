Федерации по водным видам спорта больше не собираются сотрудничать с «Матч ТВ»

Власенко в четверг был переизбран на пост президента Федерации синхронного плавания России. Также он возглавляет федерации по водному поло и прыжкам в воду. Главой Всероссийской федерации плавания является Владимир Сальников.

«С “Матч ТВ” мы закончили все отношения и, думаю, больше никогда к ним не вернемся. Дело в том, что мы должны платить 3,5 млн рублей непонятно за что. Я обсуждал эту тему с Сальниковым, который рассказал, что по этой же причине организация решила уйти в интернет-пространство. Самостоятельная организация трансляций в интернете позволяет показывать всех наших спонсоров, всех партнеров, при этом показ обходится в 200−300 тысяч рублей, и просмотров гораздо больше».