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18:55 (мск), источник: ТАСС

Федерации по водным видам спорта больше не собираются сотрудничать с «Матч ТВ»

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Федерации по плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло России больше не собираются сотрудничать со спортивным телеканалом «Матч ТВ». Об этом журналистам заявил Алексей Власенко, который возглавляет три из четырех федераций по водным видам спорта.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Власенко в четверг был переизбран на пост президента Федерации синхронного плавания России. Также он возглавляет федерации по водному поло и прыжкам в воду. Главой Всероссийской федерации плавания является Владимир Сальников.

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«С “Матч ТВ” мы закончили все отношения и, думаю, больше никогда к ним не вернемся. Дело в том, что мы должны платить 3,5 млн рублей непонятно за что. Я обсуждал эту тему с Сальниковым, который рассказал, что по этой же причине организация решила уйти в интернет-пространство. Самостоятельная организация трансляций в интернете позволяет показывать всех наших спонсоров, всех партнеров, при этом показ обходится в 200−300 тысяч рублей, и просмотров гораздо больше».

«Все телеканалы платят федерациям за право показывать соревнования, а здесь платить заставляют нас. А за что, мы не понимаем. “Матч ТВ” во время наших соревнований показывает свою рекламу, а мы за это еще и должны платить 3,5 млн рублей. Поэтому с “Матч ТВ” мы все отношения закончили», — добавил он.

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