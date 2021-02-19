Ефимова порадовала поклонников горячим фото в купальнике

Ефимова — трехкратный призер Олимпиад (бронза в Лондоне и два серебра в Рио), шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы и рекордсмен по общему количеству завоеванных медалей среди всех представителей плавания в истории СССР и России — на ее счету 17 наград различной пробы.