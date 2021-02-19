Ефимова порадовала поклонников горячим фото в купальнике
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова опубликовала на своей странице в Instagram пикантный снимок в черном купальнике.
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова опубликовала на своей странице в Instagram пикантный снимок в черном купальнике.
«Немного зимнего настроения, но все равно в воде», — подписала снимок Ефимова.
Подписчики по достоинству оценили старания спортсменки, оставив множество лестных комментариев.
К настоящему моменту публикация российской пловчихи собрала почти 20 тысяч лайков.
Ефимова — трехкратный призер Олимпиад (бронза в Лондоне и два серебра в Рио), шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы и рекордсмен по общему количеству завоеванных медалей среди всех представителей плавания в истории СССР и России — на ее счету 17 наград различной пробы.